Solo seis privilegiados. Ellos integran el exclusivo club de 600 jonrones y 1,900 impulsadas en MLB

Han pasado 144 años del primer campeonato de Grandes Ligas y desde esa fecha hasta el presente centenares de peloteros han escrito páginas de gloria. Pero entre ellos, sólo existe un grupo de seis bateadores que han superado los 600 jonrones con 1,900 carreras impulsadas.

En esta selecta lista se encuentran dos latinos, los dominicanos Alex Rodríguez y Albert Pujols. Los otros cuatro son los estadounidenses Babe Ruth, Hank Aaron, Willie Mays y Barry Bonds.

Esa cifra de jonrones y remolcadas no pudieron lograrla bateadores formidables como Ted Williams, Stan Musial, Mickey Mantle, Lou Gehrig, Frank Robinson, Ken Griffey Jr, Ernie Banks y Mark McGwire, entre otros hombres que combinaban poder y producción con hombres en bases. Y estos colosos del madero no llegaron porque para hacerlo no sólo se necesita calidad suprema como bateador, también se requiere perdurabilidad, salud y mucha suerte.

De los seis jugadores con 600 cuadrangulares y 1,900 remolques sólo Ruth, Mays y Aaron tuvieron promedio superior a los .300. El primero en alcanzar la proeza fue Babe Ruth que entre 1914 y 1935 con los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York sumó 714 vuelacercas, 2,214 remolcadas y .342 de average.

Ruth, con sus apodos famosos de “El Bambino’’ y “El Sultán de la Estaca’’, fue el más grande bateador de su época y está considerado un símbolo del deporte estadounidense. Nació el 6 de febrero de 1895 en Baltimore y murió el 16 de agosto de 1948, en Nueva York. Logró el premio de Jugador Más Valioso en 1923 y desde 1936 pertenece al Salón de la Fama, en Cooperstown.

Mays conectó 660 jonrones, con 1,903 impulsadas y .302 de promedio en 22 temporadas (1951-73) con los Gigantes de Nueva York, Gigantes de San Francisco y Mets de Nueva York (su última temporada). Este formidable pelotero nació el 6 de mayo de 1931 en Westfield, Alabama. Ganó dos premios del Más Valioso y se convirtió en inmortal en 1979.

Aaron lo hizo entre 1954 y 1976 (23 años) con los Bravos de Milwaukee y Bravos de Atlanta, acumulando 755 vuelacercas, 2,297 remolques y .305 de promedio, siendo el encargado de romper el récord anterior de cuadrangulares (714) que estaba en poder de Ruth. Nació el 5 de febrero de 1934 en Mobile, Alabama. Conquistó un galardón del Más Valioso y fue elegido al Salón de la Fama en 1982.

Le siguieron Barry Bonds, el dominicano Alex Rodríguez y su compatriota que aún está activo Albert Pujols, los tres sin llegar a .300 de promedio.

Bonds, que nació el 24 de julio de 1964 en Riverside, California, jugó con los Piratas de Pittsburgh y Gigantes de San Francisco en 22 temporadas (1986-2007), sumando siete premios del Jugador Más Valioso, acumulando 762 vuelacercas (líder de todos los tiempos) y 1,996 carreras. Aún espera su elección a Cooperstown.

Rodríguez, nacido el 27 de julio de 1975 en Nueva York militó en 22 campañas (1994-2016) con los Marineros de Seattle, Rangers de Texas y Yankees de Nueva York. Pegó 696 cuadrangulares, impulsó 2,086 carreras y ganó tres premios del Más Valioso. En 2022 su nombre saldrá por primera vez en las boletas para Cooperstown.

Pujols se mantiene activo y cumplirá 41 años de edad el próximo 16 de enero. Ha jugado entre 2001 y 2020 con los Cardenales de San Luis, Angelinos de Anaheim y Angelinos de Los Angeles. Acumula 662 jonrones y 2,100 remolcadas. El nacido en Santo Domingo, República Dominicana, tiene tres distinciones del Más Valioso.

¿Y de estas seis luminarias cuál de ellos robó más de 330 bases para ser el único en batear por encima de .300, con más de 600 jonrones y 1,900 remolques? Ese es Willie Mays, que a sus números con su bate acumuló 335 estafas.

Barry Bonds y Alex Rodríguez estuvieron cerca de unirse a Mays con el estadounidense robando 514 bases pero cayendo su promedio a .298; mientras que Rodríguez tuvo 329 estafas con .295 de average.

Para muchos expertos, Mays está considerado el pelotero más completo de la historia al combinar promedio, poder, velocidad y excelente defensa respaldada por 12 premios Guantes de Oro. Participó en 24 Juegos de Estrellas y es el tercero de todos los tiempos en la combinación de poder con velocidad, sólo superado por Bonds y el rapídísimo Rickie Henderson.