¿Qué pasó con el otro prospecto cubano que se presentó en Miami con los Mesa? La ruta de Sandy Gastón

Justo el mismo día en que los Marlins firmaron a los hermanos Víctor Víctor y Víctor Mesa jr., los Rays se llevaron a Sandy Gastón. Los tres prospectos habían mostrado sus talentos en el parque de La Pequeña Habana, pero tomaron rumbos diferentes.

Mientras los Mesa caminan por la granja de los peces, este lanzador con una recta electrizante lo hace dentro del sistema de Tampa Bay, que como Miami suele darles muchas oportunidades a los novatos por el bajo presupuesto de sus nóminas y la supervivencia en un mercado discreto de béisbol.

¿Qué ha pasado con Gastón? Como a todos los jóvenes, la irrupción del COVID-19 ha limitado en parte su desarrollo y ha enfrentado la resistencia del idioma y otras barreras culturales, pero se considera -su progreso físico es impresionante- cada día más fuerte y siente que avanza hacia su meta de Grandes Ligas.

¿Cómo te ha ido desde ese momento en que firmaste con los Rays?

“He trabajado muy duro. La primera temporada me llevaron suave y me dejaban tirar dos entradas, aunque después me dieron más libertad. No fue un gran año, pero aprendí mucho. Y este segundo año no pudo hacer mucho por la pandemia. Solo jugué en la liga instruccional’‘.

¿Qué es lo que más te ha chocado?

“El inglés. Lo que menos les gusta a los prospectos es el inglés y es tan importante para la comunicación, dentro y fuera del terreno, para saber lo que quieren los coaches. Uno se va adaptando, pero es duro estar lejos de la familia. Llevo un año y cuatro meses sin ver mi gente en Dominicana, pero lo peor es el inglés’‘.

¿Con qué ilusión vas a la próxima temporada?

“Me estoy preparando desde ya -junto con Maels Rodríguez- para lo que pueda venir. Solo espero que el equipo me llame en enero y me diga cuáles son los planes y el entrenamiento de primavera. Tampa Bay les da oportunidad a los jóvenes y quiero hacer todo lo posible para seguir creciendo y poder llegar a Grandes Ligas’‘.

¿Qué esperanza te da saber que los Rays dan esas oportunidades?

“Es importante. Esta es una franquicia muy buena, que trabaja muy bien con los prospectos y que les da mucho chance a los novatos. En lo que se refiere al pitcheo cuenta con una base tremenda, así que espero mucho de lo que pueda venir en el futuro. Yo siento la mejoría y los coaches me lo dicen’‘.

¿Como viviste la explosión de Randy Arozarena?

“Se robó el show. El hombre trabaja y lo quieren mucho. Es un tipo tranquilo que trabaja callado. El no se deja llevar por el ruido, sino que deja que el ruido salga de su bate. Me alegro mucho por él y todo lo que le ha sucedido. Ojala continúe con esos éxitos’‘.

¿Recuerdas aquellos días en que podías irte con Miami y saliste a Tampa Bay?

“Tenía mi esperanza de jugar en Miami, pero siempre Tampa Bay me decía que estuviera tranquilo que mi momento iba a llegar. Cuando llegué a Dominicana, la primera academia que conocí fue la de Tampa Bay. Más nunca supe de ellos, pero nunca imaginé que me estaban siguiendo de cerca’‘.