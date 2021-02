Quiere ser el líder de los Marlins y superar las 200 entradas, las metas son altas para este dominicano

SANDY ALCANTARA llega al complejo primaveral de los Marlins en Jupiter, Florida. Joseph Guzy/Miami Marlins

En la temporada más loca, Sandy Alcántara fue una de los puntos más sólidos de los Marlins. Ahora el dominicano ha llegado a la primavera con una idea fija en mente: ser el líder de la rotación y de todo el equipo, el rostro más visible de la franquicia.

Ya en el 2020 le tomó un poco el gusto a esa función, pero el derecho sabe que ahora todo vuelve a al momento original de 162 encuentros y su liderazgo será más apreciado que nunca, aunque solo muestre sus 25 años y en medio de un grupo muy joven de peloteros.

“Quiero ser el líder y no importa cuán joven yo sea’‘, explicó este jueves en entrevista virtual con los reporteros que cubren el club. “Es algo que el equipo espera de mí y que también me gusta y me ilusiona. Hay muchos prospectos que lo miran a uno como un ejemplo y yo quiero estar ahí para ellos’‘.

Cuesta creer que Alcántara va a empezar su quinta temporada de Grandes Ligas y es el más veterano de todos en la rotación, pero el quisqueyano siente que la experiencia acumulada lo pone en situación favorable para guiar a esas promesas del pitcheo que lo contemplan como una muestra de que los sueños pueden convertirse en realidad.

En específico, Alcántara tomará -con la anuencia de los Marlins- especial interés en su compatriota Sixto Sánchez, quien debutó la temporada pasada y conquistó muchos elogios por sus capacidades y talento, llamando la atención, incluso, del legendario Pedro Martínez.

“Sixto es alguien a quien voy a llevar de la mano’‘, explicó Alcántara, que en el 2020 finalizó con balance de 3-2 y 3.00 de promedio de carreras limpias. “Voy a estar siempre a su lado para aconsejarlo y decirle qué hacer cuando le haga falta mi apoyo. Tiene mucho talento y espero verlo florecer en las Grandes Ligas’‘.

En cada conversación que surgía el nombre de Alcántara, dos palabras parecían sobresalir: consistencia y agresividad, algo que finalmente mostró en la contienda previa, aunque solo pudo actuar en nueve aperturas debido al impacto del coronavirus.

Ahora que la nueva campaña abre sus puertas, la posibilidad de completar 162 juegos trae otro deseo a la mente de Alcántara: rebasar las 200 entradas de actuación por primera vez en su trayectoria, dejando atrás su marca personal de 197.1 lograda en el 2019.

“Es algo totalmente posible, porque ya estuve cerca’‘, agregó Alcántara. “Hemos trabajado duro para mantenernos en salud y aguantar la carga de una temporada entera. Eso también sería otra prueba de ser un líder. Estar en el terreno cada cinco días, ayudando al equipo a ganar’‘.

No solamente en su caso sino en el resto de sus compañeros del pitcheo de primera línea, Alcántara confía en que la rotación de los peces puede sostener un duelo contra cualquiera de las Mayores y que el bullpen fortalecido será capaz de cerrar con éxito la mayor cantidad de victorias.

De hecho, Alcántara está seguro de que el viaje a los playoffs por primera vez en más de una década no fue obra de la casualidad ni de la pandemia, sino del crecimiento de unos jóvenes que han alcanzado, en distintos niveles, la madurez profesional.

“Me siento ilusionado de lo que seremos capaces de hacer este año’‘, recalcó Alcántara. “Nuestra rotación es un motivo de esperanza y el bullpen ha sido reforzado de excelente forma. Creo que iniciaremos la temporada en mejores condiciones. Ya supimos lo que era ir a los playoffs. Ahora vamos por más’‘.