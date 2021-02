Lanzador de los Miami Marlins busca un cambio para transformarlo todo

El cambio lo puede transformar todo para Eliéser Hernández. Hace un par de temporadas el venezolano solía tirar bastante ese lanzamiento y ahora intenta recuperarlo para mejorar sus secuencias en la nueva temporada que traerá más de un reto para un hombre que ha lidiado con lesiones.

No cabe duda de que cuando mejor estaba, Hernández tuvo que decirle adiós a la contienda 2020 y contemplar desde lejos cómo sus compañeros de equipos sorteaban serios problemas de contagio al COVID-19 y llegaban por primera vez a la postemperada en 17 años.

“Fue duro tener que salir por el resto de esa temporada’‘, expresó el venezolano, que sufrió de molestias en los músculos laterales. “Pero eso me ha hecho más fuerte y con mayores deseos de hacer las cosas correctas en esta nueva campaña. Trabajé mucho en el tiempo muerto y espero que eso se vea en estos días’‘.

Al momento de su partida en septiembre pasado, Hernández mostraba promedio de carreras limpias de 3.16 con un WHIP de 1.01 en seis aperturas, además de un porcentaje de ponches de 32.1 y un porcentaje de bases por bolas de 4.7, números excelentes que mostraban progreso.

Un elemento negativo, sin embargo, es que promedió 4.3 entradas por apertura, de modo que pocas veces enfrentó a un mismo bateador por tercera ocasión, y a los siete únicos hombres que enfrentó más allá de la quinta entrada, les permitió de manera combinada cuatro carreras y solo pudo sacar dos outs.

“Estamos trabajando en mejorar la durabilidad, reducir al mínimo las lesiones’‘, apuntó Eliéser. “Eso es algo que me motivo. Me he mantenido todo el tiempo en comunicación con los coaches y es algo que estaremos viendo muy de cerca en los próximos meses’‘.

Otro elemento en el cual Hernández, de 25 años, y los Marlins trabajan de cerca es en la recuperación de su cambio de velocidad, un envío que solo utilizó un 5.7 del tiempo en la lomita, mientras confiaba su repertorio exclusivamente a la recta y la slider.

El manager del club, Don Mattingly, no solo considera que el cambio ampliaría las posibilidades de éxito del venezolano, sino que le permitiría ir más lejos en cada apertura.

“Hay muchas cosas que nos gustan de Eliéser y creo que el año pasado era de los mejores al momento de lesionarse’‘, explicó el dirigente. “Queremos que recupere el cambio. Durante un momento dejó de tirarlo, perdió el toque, pero lo está recuperando’‘.

LLEGO SIXTO

Sixto Sánchez se incorporó al cuartel de primavera de los Marlins el viernes y se espera que hoy comience sus entrenamientos. Después de su exitoso debut en el 2021, los peces esperan más avances del dominicano que será uno de los pilares de la rotación.

“Vamos a traerlo poco a poco, de modo que lo pondremos a realizar unas sesiones de bullpen, algunas con bateadores, antes de sitularo en juegos’‘, apuntó Mattingly. “Nos gustó mucho lo que vimos de Sixto en la temporada anterior y nos ilusiona lo que veremos en esta’‘.

JUEGOS DE SIETE, ALGUNOS PARA EMPEZAR

La opción que Grandes Ligas ofrece a los clubes de efectuar juegos de siete entradas en la primavera, si así fuera el deseo, es un recordatorio -al igual que los protocolos sanitarios- de que todavía el coronavirus está presente. Los Marlins pretenden hacer uso de eso.

“Creo que los tres primeros encuentros serán a siete entradas’‘, reveló Mattingly. “A medida que avance el spring training veremos más encuentros a nueve episodios, pero los tres primeros serán a siete’‘.