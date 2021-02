Mitad cowboy, mitad gaucho, este jugador de los Miami Marlins se siente orgulloso de su sangre latina

Dan Castano reconoce de inmediato el sabor de las empanadas. Aunque no suele hablar mucho, el lanzador de los Marlins vive orgulloso de la sangre argentina que corre por sus venas MATIAS J. OCNER MOCNER@MIAMIHERALD.COM

De ahí que cuando supo que venía a Miami como parte del canje que se llevó a Marcell Ozuna a San Luis en el 2017, sintió que la movida sería favorable para él sin imaginar que dos años después estaría debutando en Grandes Ligas con el uniforme de los Marlins.

“Nunca he sido considerado un alto prospecto y fue elegido tarde en el Draft, y definitivamente fui la útima pieza dentro del canje que me trajo acá’‘, reconoció Castano, de 26 años. “Siempre me he sentido orgulloso del trabajo duro que hago y de estar listo para lo que se me necesite. Donde y cuando me pidan lanzar, ahí lo haré, ya sea abrir, relevar, cerrar, lo que sea’‘.

Ahora a Castano se le pide que sea el primer abridor de los Marlins en la Liga de la Toronja este 28 de febrero contra los Astros de Houston, una actuación que permitirá al club calibrar sus opciones de integrar una rotación que parece tener seguros sus tres o cuatro primeros puestos.

La designación de Castano para abrir en el 2020 sorprendió por su poca experiencia en Doble A, pero el muchacho finalizó con balance de 1-2 y 3.03 de promedio de carreras limpias en medio de circunstancias adversas y constantes cambios de personal debido al impacto del coronavirus.

Aunque existe la posibilidad de que Castano pueda integrar el roster inicial en condición de relevista largo, el equipo lo contempla como abridor y es muy posible que inicie la temporada en Triple A, pero su número sería llamado a la primera necesidad.

Otra llamada que pudiera recibir en un futuro sería de la Federación Argentina de Béisbol, que ya ha establecido puntos de contacto con Castano para ayudar a la difusión y crecimiento de ese deporte en la nación sudamericana.

Castano nació en Orlando y se crió en Texas por eso muchas veces se le ve con botas de vaquero y su sombrero ancho al estilo cowboy, pero tampoco olvida sus raíces de gaucho, gracias a que muchos primos y tíos viven en la zona de la provincia de Buenos Aires.

“Sí, me han llamado y hemos hablado de la posibilidad de ir y efectuar algunas clínicas allí’‘, reveló Castano, cuyo postre favorito es el dulce de leche y su evento preferido el mundial de la FIFA. “Crecí entre el olor de las empanadas y las milanesas, escuchando a mi abuela hablar español. Estoy muy orgulloso de todo eso’‘.