Todos los peloteros cubanos tienen a un Yuli Gurriel por dentro, afirma súper prospecto de los Astros

Que sin haber pasado por un nivel de Liga Menor a Pedro León le hayan invitado a la primavera de los Astros, dice mucho de cómo la organización valora al prospecto cubano. Hasta el momento, el chico ha impresionado y se comenta de que abriría temporada en un nivel alto de la granja.

León hizo oficial su contrato de $4 millones con Houston el pasado 15 de enero, en momentos en que MLB Pipeline y Baseball America como el mejor prospecto del Período de Firmas internacionales del 2020, pero estar ya con los jugadores de Grandes Ligas en el cuartel general de West Palm Beach habla volúmenes de las expectativas del club.

“Es algo sumamente grandioso porque no es una oportunidad que se la dan a todos los peloteros’‘, expresó este miércoles León en conferencia vía zoom. “Eso me hace sentir una persona afortunada y es un sueño realizado por el que he trabajado mucho’‘.

Por el momento León ha estado trabajando en el campocorto, pero en los planes futuros los Astros contemplan a un jugador versátil capaz de moverse del infield a los jardines, que siempre tendría cabida por la rapidez y la potencia de su swing, especiamente en la Liga Americana.

Afortunadamente, León ha llegado a un equipo donde hay varios peloteros cubanos que se han acercado desde el primer momento para tenderle una mano al recién llegado, sobre todo un veterano del calibre de Yuli Gurriel, quien le ha regalado varios consejos.

“Siempre se me acerca y me dice niño tranquilo, lo tuyo ahora es enfocarte, ya tu etapa de tryout pasó, lo que tú tenías que demostrar ya lo hicistes’‘, reveló el pelotero de Mayabeque. “Ahora es es llevarlo al juego para que se te empiecen a abrir las puertas de la organización. Estar al lado del Yuli es una sensación muy increíble, un sueño realizado. No es es menos cierto que todos los cubanos tienen a un Yuli por dentro, él es una persona que la siguen muchos los cubanos y más bien nosotros los jóvenes por eso es un sueño hecho realidad”.

En su última campaña en la Serie Nacional, con el conjunto de Mayabeque, León bateó .383 con 15 cuadrangulares, 36 impulsadas y finalizó con una línea ofensiva de .467/.789/1.256. Los scouts consideran que puede convertirse en un pelotero de cinco herramientas.

León viene abriendo ojos desde que comenzó a sobresalir en las categorías inferiores, llegando a integrar en varias ocasiones la selección nacional, pero con Mayabeque desplegó su talento de tal manera que desde ya se hablaba de su posible salida de Cuba.