Entre Robinson Canó y Fernando Tatis Jr., este pelotero de Marlins llega bien a la primavera

Dale en la maceta. Robinson Canó repetía la frase cada vez que Lewin Díaz le pedía un consejo para conectar mejor la bola. El veterano segunda base siempre decía lo mismo: pégale en el justo medio, en el rostro de la pelota, que lo demás vendrá solo.

Eso es lo que espera hacer Díaz en este primavera para impresionar a los Marlins, aunque va a ser muy difícil que el joven dominicano tenga un chance de integrar el roster del Día Inagural debido a la presencia de Garrett Cooper y Jesús Aguilar en la primera base.

“Vengo a trabajar duro y a demostrarle al equipo que estoy listo’’, expresó Díaz. “Durante la temporada muerte puse mucho énfasis en mejorar el físico y creo que se nota. Traigo más masa muscular, mayor resistencia para aguantar 162 juegos, porque la contienda pasada fue algo loca’’.

Tan loca que aceleró el debut de Díaz en medio de los constantes cambios de personal entre el sitio de entrenamiento alternativo y el equipo principal atenazado por un contagio masivo de coronavirus que hizo temer lo peor, pero que terminó con los peces alcanzando los playoffs por primera vez en 17 años.

La experiencia de Díaz fue corta con seis hits en 39 turnos para un promedio de .154 que evidenció lo que aún faltaba por redondear en este muchacho para considerarlo un pelotero listo para las Grandes Ligas, pero el dominico quedó inoculado con el virus de las Mayores.

“Me encantó debutar y es algo que recordaré por siempre’’, apuntó el inicialista de 24 años. “Ahora vengo por más, quiero llegar y quedarme. Deseo tener una larga carrera y que el equipo sepa que puede contar conmigo por mucho tiempo. Ya probé y me gustó’’.

Como parte de su preparación, Díaz participó en la Liga Invernal de Béisbol en la República Dominicana con las Estrellas Orientales al lado de Canó y el espectacular Fernando Tatis Jr., quien acaba de firmar un mega contrato de $340 millones por 14 temporadas.

Si en la campaña previa de la LIDOM, Díaz fue elegido el Novato del Año, en esta ocasión el prospecto tomó parte en 32 desafíos con promedio ofensivo de .232, con tres cuadrangulares y una defensa sólida del primer cojín, pero lo mejor que se trajo fueron sus conversaciones con Canó y Tatis Jr.

“Conversábamos mucho y me dieron bastantes consejos que me he traído’’, explicó Díaz, quien llegó a Miami el 27 de julio del 2019 procedente de Minnesota en el canje que se llevó a Sergio Romo. “Tatis me contó de sus experiencias para establecerse y Robinson de cómo mejorar mi mecánica de bateo. Se los voy a agradecer siempre’’.

Ahora en Jupiter, Díaz vuelve a estar bajo la buena sombra de otro veterano, porque Aguilar se ha tomado una atención especial alrededor del dominicano para verlo crecer y algún día convertirse en el custodio de la inicial en el proyecto futuro de los Marlins.

Mucho dependerá de Díaz, pero todo apunta que este 2021 podría ver tiempo de juego en las Mayores.

“Lo que ha hecho Aguilar conmigo es tremendo y creo que tenemos una amistad especial’’, reveló Díaz. “El se ha tomado el tiempo para mostrarme cómo es todo, para hacerme sentir más cómodo. Con su ayuda voy a conseguir mi sueño’’.