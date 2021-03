Este prospecto cubano espera la llamada de su vida. Los Atléticos lo tienen en cuenta

Luis Miguel Romero puede ser el secreto mejor guardado de Oakland. Estuvo cerca de debutar en Grandes Ligas la pasada temporada y, si no ocurre un contratiempo, pudiera ser parte de los Atléticos CORTESIA

Luis Miguel Romero puede ser el secreto mejor guardado de Oakland. Estuvo cerca de debutar en Grandes Ligas la pasada temporada y, si no ocurre un contratiempo, pudiera ser parte de los Atléticos desde el primer día de la campaña que comenzará en unos días.

Abandonó su Guantánamo natal -equipo con el militó en varias Series Nacionales- en busca de un futuro mejor y está a punto de alcanzarlo gracias a una recta cortante y robusta que ha sabido acompañar con varios envíos de los que apenas conocía en Cuba.

Residente en la República Dominicana, allí se preparó durante la temporada muerta y ahora recoge los frutos en la primavera de los Atléticos. Si no lo vemos en el uniforme verde y amarillo el 1 de abril, tal vez lo veamos más adelante, porque madera de Mayores le sobra a este muchacho.

¿Cómo estás viviendo tu segunda primavera?

“Todo bien. He trabajado en tres entradas, no me han hecho carreras todavía. Ha sido una experiencia muy positiva donde he estado trabajando muy fuerte para demostrarle al equipo que puede contar conmigo en los próximos mese y en todo el futuro’‘.

Una segunda primavera dice mucho de lo que piensa el equipo de ti.

“Me siento más confiado porque voy aprendido como funciona todo en las Grandes Ligas. Al principio uno es nuevo y no comprende del todo porqué suceden las cosas. Uno se equivocaba en las Ligas Menores, pero aquí todo es disciplina y constancia del trabajo’‘.

Dame un ejemplo.

“En las Menores uno pitchea para subir de Liga, pero aquí se trata de crear tu propia rutina. Aquí he desarrollado una mejor relación con los entrenadores, con el resto de los muchachos. Algunos jugaron conmigo en las Menores y ahora ya están establecidos’‘.

¿Qué te dicen de tus chances estar en el Día Inaugural o más adelante’‘.

“Todavía no me han dicho nada de manera directa. El equipo mantiene los secretos hasta última hora. He hecho el trabajo que me han pedido y todo ha salido bien. Quiero dejarles saber que estoy listo. Si me eligen para el primer día será muy bueno, si no iré a las Menores a seguir luchando’‘.

Sin temporada en el 2020, ¿cómo te mantuviste enfocado?

“La temporada muerta la paso en la República Dominicana. Ahí tengo un método de trabajo con el entrenador que me firmó. Trabajamos muchas horas al día. Hice un trabajo de potencia, mejore mis lanzamientos de rompimiento. Trabajé mucho sobre el control’‘.

¿Cómo es el proceso de incorporar un nuevo lanzamiento?

“Ahora mismo estoy tratando de dominar un cutter. Yo empecé a tirarlo cuando jugué pelota invernal en Puerto Rico. Lo he practicado mucho y ahora me está sirviendo de ayuda en esta primavera. Tengo una curva muy buena y un cambio de velocidad que puedo tirar en conteos buenos y malos’‘.

¿Qujé te dicen los coaches de pitdheo?

“Ellos están contentos con mi trabajo. Me dicen que se asombran con mi progreso. He roto barreras y creo que me adelanté a lo que ellos esperaban. A los coaches los conozco porque estuvieron conmigo en Triple A. Siempre he mantenido comunicación con ellos, con o sin temporada’‘.

¿Sientes, entonces, que el momento se acerca?

“Como decimos los cubanos, eso está en la esquina. Esa va a ser la llamada de mi vida. Esa es una meta que siempre he tenido en mente, a la cual vengo aspirando desde hace mucho tiempo. Ya estamos tocando la puerta. En Cuba jugaba y no pasaba nada. Supe entonces que mi horizonte estaba en otra parte’‘.

