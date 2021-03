Lanzador de los Miami Marlins afirma que se ha ganado un puesto en la rotación, ¿pero es cierto?

Trevor Rogers lo dice sin pelos en la lengua. El es el hombre que necesitan los Marlins en la rotación. Más allá de los Sandy Alcántara, los Pablo López, Eléser Hernández y Sixto Sánchez, el zurdo cree haber solidificado su candidatura para el quinto puesto del pitcheo de primera línea. DSANTIAGO@ELNUEVOHERALD.COM

Después de haber cerrado el martes en la noche el gasto ofensivo de los Nacionales durante cuatro entradas en el triunfo de Miami 4-3 en West Palm Beach, la posición de Rogers aparece, sin duda, fortalecida para vestir el uniforme del club el Día Inaugural de la temporada.

“Creo que con todo el trabajo que he realizado, con el esfuerzo que he puesto’‘, afirmó el zurdo, quien no llega ni a 30 entradas de experiencia en Doble A, “definitivamente me he ganado el puesto’‘.

Rogers solo admitió cuatro imparables de Washington con 60 envíos para regalar un pasaporte y ponchar a cinco, pero todavía es muy prematuro para decir que esa quinta plaza está en su posesión, porque su efectividad en la primavera es de 4.32 y los Marlins quisieran ver un poco más antes de validar su frase.

Lo cierto es que Rogers es un chico ambicioso -en el mejor sentido de la palabra- y vino al spring training con la meta de hacer el roster principal, algo que no oculta cuando restan apenas dos semanas para que la Liga de la Toronja finalice y de paso a la contienda regular.

A los Marlins no les parece que Rogers esté haciendo galla de fanfarronería sino de una creencia en sus posibilidades, una confianza de que pertenece a las Mayores y que, bien conducida, puede llevarle a conquistar metas superiores en su carrera.

“El debe sentirse confiado’‘, apuntó el manager Don Mattingly, cuando le mencionaron lo que había dicho el serpentinero momentos antes con los periodistas en la entrevista via Zoom. “Estoy contento de escucharlo, honestamente, porque el mayor paso es ser capaz de actuar aquí, ser bueno y creer que eres bueno’‘.

Como parte de los múltiples movimientos de personal para enfrentar el impacto del coronavirus en el 2020, Rogers fue llamado a los Marlins y tuvo una actuación llena de luces y sombras: ponchó al 30 por ciento de hombres que enfrentó pero su efectividad fue superior a 6.00.

Pero Rogers se dio a la tarea de fortalecer -con una mezcla de dieta de proteínas y trabajo con pesas- su cuerpo y llegó a esta primavera con una anotomía superior para lidiar con los rigores de una temporada de 162 encuentros, algo que llamó la atención de entrenadores y peloteros.

Su batalla por la quinta plaza de la rotación se centra ahora con Nick Neidert, Daniel Castano y un poco más lejano el también zurdo Gio González, quien fue firmado como agente libre el 3 de marzo y todavía se encuentra atrasado en su programa de lanzamientos.

Por lo pronto, su actuación contra los Nacionales llamó la atención de manera positiva.

“Si quieres ser el mejor, tienes que vencer a los mejores’‘, agregó Rogers. “Solo quiero darle al cuerpo de entrenadores la oportunidad de tomar la decisión mucho más difícil. Quiero salir y competir, y mostrarles que puedo sacar outs a bateadores de Grandes Ligas’‘.