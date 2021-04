Lo de Sixto Sánchez no parece grave, pero los Miami Marlins necesitarán un quinto abridor

Un examen de resonancia magnética realizado en Miami reveló que Sixto Sánchez padece de una leve inflamación en la parte trasera del hombro derecho

La noticia trae un cierto alivio a los Marlins, pero no deja de ser preocupante. Un examen de resonancia magnética realizado en Miami reveló que Sixto Sánchez padece de una leve inflamación en la parte trasera del hombro derecho y que solo necesita descanso.

Aún se desconoce cuánto necesitara el lanzador de la República Dominicana, pero el equipo no piensa apresurar a su promesa del pitcheo y no le dejará tomar una pelota en la mano hasta que haya seguridad total de que no sufriría un retroceso en su recuperación.

“Vamos a tener que encontrar un quinto abridor’‘, explicó el manager de los peces Don Mattingly. “Al menos no es nada grave lo de Sixto, pero tendremos que dejar que el proceso de rehabilitación corra su curso. Estoy seguro de que lo veremos en algún punto de la temporada’‘.

Aún se desconocen las causas de este problema, pero luego de trabajar poco más de dos entradas el miércoles en la noche, Sánchez -programado para lanzar unos 75 envíos- le comunicó a los coaches que no estaba confortable y fue sacado del choque por precaución antes de que se tome un curso de acción en su caso.

Todo sucedió cuando Sánchez se encontraba en un choque simulado en Jacksonville que supuestamente habría sido la prueba final antes de darle luz verde para unirse a la rotación de los Marlins, después de un debut muy prometedor en la temporada del 2020.

Este es el último de los obstáculos enfrentados por Sánchez en esta primavera que comenzó demorada para él debido a problemas con el visado en la República Dominicana y luego por un falso positivo al COVID-19 que obligó a suspender sus entrenamientos durante unos días.

Todo esto, junto con el hecho de que los peces contarán con dos días libres en las primera nueve fechas de la temporada hicieron que los Marlins de Miami mantuvieran a Sánchez en el sitio alternativo mientras continuaba fortaleciendo su brazo para lo que debe ser una larga contienda.

Previamente, ya el alto mando del club había decidido que Sánchez iba a estar bajo fuerte observación y con un límite de lanzamientos en cada apertura para facilitar su paso por la contienda y esperar que pueda alcanzar el mes de septiembre sin contratiempos.

Los Marlins abrieron el 2021 con cuatro hombres en la rotación: Sandy Alcántara, Pablo López, Elieser Hernández y Trevor Rogers, pero pudieran encontrar su quinto puntal en el zurdo Dan Castano o el derecho Nick Neidert, quienes lucieron bien en la primavera.

“Esa es una decisión que vamos a tomar en los próximos días’‘, agregó Mattingly.