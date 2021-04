Derrota ante los Rays trae varios dolores para los Miami Marlins

Leer más

La noticia trae un cierto alivio a los Marlins, pero no deja de ser preocupante. Un examen de resonancia magnética realizado en Miami reveló que Sixto Sánchez padece de una leve inflamación en la parte trasera del hombro derecho y que solo necesita descanso.

Aún se desconoce cuánto necesitara el lanzador de la República Dominicana, pero el equipo no piensa apresurar a su promesa del pitcheo y no le dejará tomar una pelota en la mano hasta que haya seguridad total de que no sufriría un retroceso en su recuperación.