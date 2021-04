He visto cosas raras en mi carrera, pero nada como esto, ¿qué provocó el enojo de Mattingly?

Mi reino por un brazo. Michael Conforto no hizo nada por quitarse del camino de la pelota. Por el contrario, arrimó la carne a la bola y el juego en Nueva York terminó de una manera inesperada y, de seguro, terrible para los Marlins, que no encuentran viento a favor.

Un polémico pelotazo con las bases llenas a Conforto forzó el jueves en la tarde la carrera del triunfo de los Mets 3-2 delante de 8,020 aficionados en el Citi Field de Queens, donde los peces esperaban encontrar un poco de alivio al mal comienzo de contienda en casa.

“Vimos un strike en la zona, eso fue un strike’’, exresó el manager Don Mattingly. “Vimos que Conforto trató de ser golpeado, hizo un claro movimiento para ser golpeado. Si cantaron strike y después pelotazo, ¿qué fue en realidad? Eso es lo frustrante de todo esto’’.

Jeff McNeil no había pegado un hit en el inicio de temporada, pero cuando llegó el primero su reacción de alivio no pudo ser más evidente, porque ese cuadrangular en la novena entrada sirvió para empatar 2-2 un juego que estaba a solo tres outs de convertirse en victoria para los Marlins.

El bateador de los Mets soltó el madero tan alto como pudo en muestra de celebración mientras que Anthony Bass, el cerrador de Miami, solo atinaba a mirar con desconcierto como la bola desaparecía en las gradas para malograr su segundo intento de rescate en el 2020.

Todo quedó listo luego para que, con las almohadillas congestionadas, Conforto se agenciara ese pelotazo -primero decretado como strike- que provocó el enojo del manager de los peces Mattingly y que, a pesar de una breve revisión de la jugada, no cambió en lo absoluto el resultado del encuentro.

La regla indica que si un bateador es golpeado en zona de strike, el strike permanece.

“No he visto una manera así de terminar un juego, y yo he visto unas cuantas cosas raras en mi carrera’’, agregó Mattingly. “Si el árbitro decretó strike primero, debe quedarse como strike. No puede ser dos cosas a la vez. Estoy seguro de que el árbitro debe sentirmse muy mal’’.

Esta derrota, y la manera en que se produjo, echa más sal en la herida, porque no es que de pronto la ofensiva de Miami despertará de manera explosiva, pero con lo justo parecía alcanzar para un triunfo sobre Nueva York en momentos en que hacer una carrera cuesta mucho trabajo.

Los Mets amenazaron en muchas entradas, pero no pudieron aprovechar las cinco bases por bolas de Nick Neidert ni las tres ocasiones en que llenaron las almohadillas, al punto que solo anotaron en una ocasión.

Neidert, en su primera apertura de Grandes Ligas, se mostró de manera contrastante, porque si bien estuvo en complicaciones en todas las entradas, siempre encontró la manera de colgar ceros -hasta la quinta entrada- apoyado por una sólida defensa.

“Creo que fue una buena apertura en general’’, apuntó Neidert. “En ocasiones traté de buscar las esquinas y no me fue bien. Obviamente, no me gustan esos cinco boletos, pero pude mantener al equipo en el juego y darle un chance para ganar’’.

Más allá de sus boletos, Neidert solo admitió tres hits y una carrera, aunque mucho de eso debe agradecérselo a Starling Marte, quien realizó un fildeo espectacular en el quinto episodio con las bases lenas sobre un largo batazo de Doiminic Smith, saltando y chocando contra la pared del jardín central.

La atrapada de Marte evitó que los Mets limpiaran las almohadillas y dejara la diferencia en la mínima hasta que los peces igualaron y se fueron arriba en la sexta con un doble impulsor de Corey Dickerson y un metrallazo a la pradera izaquierda de Jesús Aguilar.

Si Neidert estuvo encima de un volcán casi todo el tiempo y salió casi ileso, Taijuaj Walker lo venía haciendo de manera más cómoda -el primer hit de Miami no llegó hasta la quinta entrada- hasta que en el sexto capítulo se desajustó ante Anderson y Aguilar.

Dos carreras, entonces, parecían suficientes, pero el jonrón de McNeil, el brazo de Conforto y la decisión arbitral probaron lo contrario.