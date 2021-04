La lluvia impide que haya ganador en serie entre Marlins y Mets. ¿Qué viene ahora para Miami?

El partido final de la serie entre los Marlins y los Mets el domingo en el Citi Field de Nueva York fue suspendido luego de una demora de dos horas y 10 minutos por lluvia.

El encuentro se reanudará como el primero de una doble cartelera el 31 de agosto a partir de la 1:10 p.m a nueve entradas. El segundo, programado para las 7:10 p.m, será de siete innings.

El estado del tiempo hizo que fuera casi imposible reiniciar el partido.

“Hubo mucha conversación entre [el gerente general de los Marlins] Kim Ng, los Mets y la liga para ver si se podía jugar otra vez’’, expresó el manager de Miami, Don Mattingly. “Obviamente, el clima es impredecible’’.

La lluvia, que comenzó alrededor de las 10 a.m., cesó justo antes de que iniciara el encuentro y luego volvió a aumentar cuando los peloteros salieron al campo.

El abridor de los Mets, Marcus Stroman, había tirado nueve envíos y tenía en conteo de 2-0 a Jesús Aguilar cuando el juego se detuvo. Corey Dickerson abrió el inning con un sencillo por tercera base y Starling Marte fue dominado en elevado al jardín derecho.

“El terreno empeoró rápidamente’’, comentó Mattingly. “Parecía que se estaba derrumbando después de los dos primeros bateadores’’.

Stroman expresó su frustración por la situación en Twitter aproximadamente media hora después de que el desafío se retrasara.

“Este juego nunca debió haber iniciado”, tuiteó Stroman. “No fue inteligente esa decisión. Las condiciones del tiempo eran muy riesgosas. Lo bueno es que ningún pelotero resultó herido. Odio tener que esperar otros cinco días para volver a lanzar. Es un sentimiento miserable’’.

Los Marlins (2-6) y los Mets (2-3) habián dividido los dos primeros juegos de la serie. Los Mets ganaron el primer partido 3-2 el jueves con un controvertido pelotazo que recibió Michael Conforto con bases llenas dentro de la zona de strike que debió haber sido decretado como ponche.

Miami igualó con una victoria de 3-0 el sábado con una buena labor de seis entradas en blanco de Trevor Rogers y un jonrón solitario de Jazz Chisholm ante Jacob deGrom.

Los Marlins ahora viajan a Atlanta para una serie de cuatro juegos contra los Bravos que arranca el lunes.

Los enfrentamientos proyectados para esos cuatro juegos son: lunes (Sandy Alcantara vs. Huascar Ynoa); martes (Pablo López vs. Max Fried; miércoles (Nick Neidert vs. Charlie Morton); jueves (Trevor Rogers vs. Ian Anderson).

Aproximadamente media hora antes del partido del domingo, los Marlins enviaron a Lewis Brinson a las Ligas Menores y llamaron al lanzador zurdo Daniel Castano.

LESIÓN DE JORGE ALFARO

El receptor de los Marlins Jorge Alfaro se mantuvo fuera de la alineación por cuarto juego consecutivo por un tirón en el tendón de la corva izquierdo.

Mattingly dijo que están siendo cautelosos con Alfaro, pero no descartó la posibilidad de que termine en la lista de lesionados.

“Cuando un jugador te dice que puede jugar pero que puede correr al 75 por ciento, eso no es necesariamente lo que quieres escuchar’’, dijo Mattingly.

“Estamos tratando de evitar que se pierda de cuatro a seis semanas y nos ponga en un aprieto. Diría que estamos siendo cautelosos. Se siente mejor todos los días, pero no se siente como si estuviera al 100 por ciento“.

Chad Wallach ha estado sustituyendo a Alfaro en este tiempo.