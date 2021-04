Adam Duvall espera salir de la mala racha cuando los Marlins enfrenten a su antiguo equipo

Cuando Adam Duvall entró en el Truist Park, lo invadió una sensación de euforia.

“Aquí tuve algunos buenos recuerdos”, comentó Duvall. “Solo reviví un poco esos recuerdos mientras caminaba. Es bueno estar de vuelta”.

Las más de dos temporadas de Duvall en Atlanta ayudaron a rejuvenecer su carrera después de ser canjeado a los Braves a mediados de la temporada 2018.

Registró un promedio de bateo de .248, un porcentaje de bases de .307 y una marca de slugging de .545 con 26 jonrones y 52 carreras impulsadas en 98 juegos en 2019 y 2020. Sus 16 jonrones en la temporada acortada de 60 juegos el año pasado empataron con la séptima mayor cantidad en el béisbol. Su OPS (porcentaje de bases más slugging) de .833 en 2020 habría sido el tercero en la lista de los Marlins, solo por detrás de Miguel Rojas y Garrett Cooper.

Ahora, está tratando de sacudirse de un comienzo lento en 2021 para ayudar a los Marlins a alcanzar a los tres veces campeones defensores de la NL East, el mismo equipo al que ayudó a llegar a un juego de World Series hace apenas una temporada.

De cara al partido del lunes contra los Braves (el primero de Duvall contra su antiguo equipo desde que firmó con los Marlins esta temporada), Duvall tiene solo tres hits en 23 apariciones en el plato, mientras que ponchó ocho veces.

Pero Duvall, un veterano de la MLB de ocho años y una vez All-Star, dijo que tiene poca preocupación de ello.

“No tengo ninguna duda de que voy a darlo todo”, aseveró Duvall, de 32 años. “Está llegando. Es solo que a veces, como humanos, somos muy impacientes. Lo queremos ahora. Me encantaría que llegara ahora mismo, y voy a hacer todo lo que pueda para lograrlo”.

¿En qué áreas ha tenido problemas en 2021?

Si bien aún es temprano en la temporada –solo han pasado ocho juegos– hay algunas tendencias que señalar en el enfoque de Duvall en el plato más allá de lo que muestran los resultados básicos. Según Statcast:

▪ Cero de las 14 pelotas de Duvall puestas en juego de cara al lunes han sido line drives. Tiene un promedio del 24.2 por ciento de impulsos de línea a lo largo de su carrera en la MLB, casi una de cada cuatro pelotas puestas en juego.

▪ Su tasa de golpes fuertes, definida por Statcast como una bola puesta en juego con una velocidad de salida de al menos 95 mph, también bajó (21.4 por ciento en lo que va de temporada; el promedio de su carrera es del 37.7 por ciento). Además, solo hace contacto en el 67.7 por ciento de sus lanzamientos dentro de la zona de strike (comparado con el promedio de su carrera del 80.7 por ciento) y tiene un 46.3 por ciento de swing-and-miss en general (el promedio de su carrera es del 27.8 por ciento).

▪ Duvall ha ha bateado en el primer lanzamiento de sus turnos al bat en solo el 21.7 por ciento de las ocasiones, un mínimo en su carrera y muy por debajo de su promedio de carrera del 32.7 por ciento. Es un bateador de .357 en bolas de primer lanzamiento en juego (84 de 235 con 19 dobles, 12 jonrones y 46 carreras impulsadas).

“No creo que haya encontrado su ritmo”, dijo el gerente de los Marlins, Don Mattingly. “Realmente no ha cachado esa primera racha. ... Ha sido un poco corto [con su swing] en lugar de ser suave y sentir que está cómodo en el plato”.

Duvall afirma que la inconsistencia del tiempo de juego a principios de la temporada –entre la rotación con Garrett Cooper en el jardín derecho y los días libres adicionales al comienzo del calendario (más el juego de los Marlins contra los Mets el domingo que se suspendió por lluvia)– probablemente son un factor en la lentitud inicial.

“No he tenido el comienzo que he esperado”, dijo Duvall, “pero me siento bien. Siento que estamos haciendo algunos ajustes y haciendo lo que tenemos que hacer. Desde ese punto de vista, me siento bien y estoy deseando tener algunos partidos consecutivos”.

Éxito en Truist Park

Tal vez el regreso a su antiguo parque de béisbol proporcionará una chispa necesaria.

Duvall tiene un OPS de .828 en su carrera en Truist Park en 69 juegos. Es uno de los cinco parques de béisbol de la MLB en los que ha jugado al menos 20 partidos y tiene un OPS superior a .800 (también Citizens Bank, 1.006; Busch Stadium, .870; Nationals Park, .840; y Miller Park, .828).