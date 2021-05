Pablo López lanza pelota de altura, pero los Marlins pierden en extra innings en Washington

PABLO LOPEZ estuvo soberbio en la lomita y solo necesitó 79 lanzamientos para lograr sus primeros 21 outs. GETTY IMAGES

Un solo lanzamiento bastó para malograr una joya de pitcheo. Kyle Schwarber castigó en pleno rostro un lanzamiento del cerrador Yimi García para darles a los Nacionales un triunfo 2-1 en extra innings sobre los Marlins que no pudieron aprovechar una gran faena de Pablo López.

López tuvo, sin duda, su mejor apertura de al temporada con siete entradas inmaculadas, pero la ofensiva de los peces vivió un largo letargo hasta que un sencillo de Garrett Coioper rompió la magia de los ceros en la décima entrada y acercó a Miami al triunfo en Washington.

El batazo de Schwarber viajó a 454 pies por todo el jardín central para decretar el triunfo de los capitalinos en el primer encuentro de una serie particular de tres juegos, después de que los dirigidos por Don Mattingly disfrutaran el lunes de un día de descanso.

El venezolano estuvo soberbio en la lomita y solo necesitó 79 lanzamientos para lograr sus primeros 21 outs, gracias a un cambio que se ha convertido en un arma temible dentro de su arsenal y que cada vez utiliza con más confianza en momentos de peligro.

“Haber desarrollado ese pitcheo me da más confianza’‘, reconoció López. “Trabajé mucho para dominarlo y ahora ese se ve mi actuación. Creo que pude haber ido más lejos en el juego, pero entiendo el proceder de Don y entendí por qué me sacó del encuentro’‘.

Pero como ha sucedido en otras ocasiones, López no recibió un respaldo ofensivo de consideración al punto que los Marlins se fueron de 6-0 con hombres en posición anotadora y dejaron ocho hombres en las almohadillas antes de que Cooper, con un batazo de madero quebrado, dejara caer un elevado entre el torpedero y el jardinero izquierdo para remolcar una carrera en el décimo.

López ha tenido un gran mes de abril con efectividad de 2.34 y 34 ponches en 34.2 entradas, pero a pesar de haber admitido una carrera limpia en sus últimas tres aperturas, todavía no ha podido registrar una victoria en la temporada.

“Es un sentimiento agridulce al haber lanzado de esa manera y no tener la victoria’‘, agregó López. “Pero lo importante no son los números individuales, sino la victoria del equipo, porque se batalló y las cosas no salieron como quieríamos. Tenemos que seguir batallando’‘.

Jon Lester, quien hacía su primera apertura del 2021, lanzó cinco entradas inmaculadas y luego dio paso a cinco relevistas que mantuvieron a los Nacionales pegados en la pizarra hasta que Schwarber disparó su batazo enorme y envió a Miami al dugout con la derrota.