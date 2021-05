Lo pusieron de primero al bate y está descosiendo la pelota, ¿que cambió para el capitán de los Miami Marlins?

Miguel Rojas no ve nada especial como primer hombre en la alineación salvo la cantidad de turnos. El venezolano, sin embargo, no puede negar el número ofensivo que viene al lado del turno. En lenguaje llano: el capitán está descosiendo la pelota.

Desde que el manager Don Mattingly le colocara de hombre punta en la novena de los Marlins, Rojas se ha destapado a batear con mucha soltura al punto que su promedio ofensivo es de .378, muy superior a su ataque regular de .280, algo que tampoco está nada mal.

“No veo nada especial de batear de primero, solo que ahora tengo más turnos’‘, explicó Rojas. “Antes, si me daban una base por bola, ya me quedaban tres oportunidades de pegar hit, ahora puedo tener, cuatro, cinco o seis. Ahora mis chances de embasarme han aumentado considerablemente’‘.

No por casualidad, el buen momento de Rojas comenzó desde que fuera situado en esa posición y en el comienzo de la actual estancia en casa, porque antes de eso había vivido un letargo que le vio ir de 33-3 del 22 de abril al 1 de mayo, con una dudosa línea ofensiva de 091/.231/.121.

Pero desde que los peces retornaron a casa para iniciar una serie frente a Arizona y la actual contra Milwaukee, Rojas ha estado encendido con el madero, justo en un momento en que los Marlins lidian con un rosario de lesiones y con hombres importantes fuera como Jazz Chisholm, Starling Marte y Jorge Alfaro.

“A mí no me preocupan los números individuales, ni me digo que estoy de primero para beneficio mío o de mis números’‘, agregó Rojas. “Mi meta es embasarme para que otro me remolque, ser la chispa que prende la ofensiva y ayuda al equipo a ganar’‘.

Más allá del cambio al primer turno, Rojas considera que la salida del letargo también que ver con la ayuda que recibió del coach de banca James Rowson, quien se dio a la tarea de encontrar los problemas en el swing del venezolano y trabajó mucho con él en esos días.

Con un día libre el domingo en Washington, Rowson le hizo ver lo que estaba sucediendo con su mecánica de bateo e, incluso, le trajo un par de videos de momentos buenos y malos para que comprobara lo que le estaba diciendo de una manera más directa y creíble.

¿Una prueba de resultado? Rojas suma -antes del juego de este sábado contra los Cerveceros- cuatro choques consecutivos con más de un imparable, para igualar una marca personal.

“Tuvimos una larga conversación y él me mostró los videos donde me explicó lo que estaba sucediendo’‘, reveló Rojas. “Tenemos un grupo de coaches muy buenos y dedicados a nuestra superación. Eso es muy importante para el grupo y es muy importante para mí’‘.