El mejor prospecto de los Marlins, Jesús Sánchez, vuelve a divertirse. Los resultados también llegan

Jesús Sánchez voló alrededor de las bases mientras una bola elevada giraba y se arremolinaba en la línea del jardín izquierdo antes de eventualmente caer en territorio de nadiel. Vio al jardinero volcarse sobre la pared tratando de hacer una jugada, obligando al tercera base rival a correr hacia el jardín izquierdo para agarrar la pelota.

Sánchez se deslizó en tercera base tras conseguir una triple que impulsó una carrera, se quitó las espinilleras y las coderas y, con una gran sonrisa, se contoneó de un lado a otro para celebrar.

También fue un regreso al Jesús Sánchez que los Marlins habían llegado a conocer cuando lo adquirieron de los Tampa Bay Rays en la fecha límite de intercambio de julio de 2019, el jardinero alegre, despreocupado y optimista con una habilidad para hacer contacto sólido y jugar una defensa constante.

En los términos más simples: Se está divirtiendo jugando béisbol de nuevo, algo de lo que admitió se alejó cuando pasó apuros durante su primera etapa en la MLB en 2020 y en el inicio de su regreso en la República Dominicana jugando el béisbol de invierno en esta temporada de receso.

“No disfrutaba jugar”, dijo Sánchez, quien se fue apenas de 25-1 con cuatro bases por bolas y 11 ponches en sus 10 juegos con los Marlins la temporada pasada. “Lo mismo que sucedió [durante mi primera temporada en la MLB] estaba sucediendo allí”.

“Es simplemente una gran sensación”, continuó, “tener a Jesús Sánchez de vuelta”.

Tras seis juegos en la temporada de ligas menores, Sánchez ciertamente se parece a su antiguo yo. El jardinero zurdo de 23 años lidera la Triple A con una marca de 1.646 en base más slugging y 12 carreras impulsadas. Ya tiene tres jonrones, dos triples, un doble y seis carreras anotadas, además de producir cinco juegos multihit y tener un promedio de bateo de .556.

“Tiene poder, y utiliza todo el campo”, dijo el sábado el gerente de los Marlins, Don Mattingly. “Sentí que el año pasado probablemente fue un poco revelador para él al venir aquí y como que ser [golpeado] un poco. Hubo cosas buenas y malas en eso. Hubo algunos bateos realmente buenos al principio, y luego no hubo hits y de repente se sintió que la ola se volvió contra él y se sintió un poco abrumado, la bola de nieve se puso a rodar y no pudo detenerla”.

Desde el punto de vista de Sánchez, sus expectativas internas lo superaron cuando recibió la noticia de su vida el año pasado. Debutar en la MLB el 21 de agosto contra los Washington Nationals fue una “experiencia y sensación muy gratificante” después de cinco años en las ligas menores.

“Realmente ver mi sueño hecho realidad de estar en un campo de las grandes ligas”, dijo Sánchez, “eso fue realmente una bendición”.

Las luchas que vinieron con ello podrían haber sido una bendición disfrazada. Si bien su primer periodo en las grandes ligas solo duró 10 partidos, Sánchez ahora entiende lo que se necesita tanto física como mentalmente para ser un jugador de todos los días a nivel de la MLB.

Está recibiendo tiempo en Triple A para obtener la ronda final de pulido en su juego antes de obtener otra oportunidad en las grandes ligas. La profundidad de los Marlins en el campo de juego a nivel de la MLB, que incluye a Starling Marte, Adam Duvall, Corey Dickerson, Lewis Brinson, Magneuris Sierra y Garrett Cooper, hace posible que los Marlins no tengan que apresurar a Sánchez o a cualquiera de sus otros prospectos de jardinero de primera línea a la acción.

“Supongo que, ya sabes, como humanos, tendemos a actuar de manera diferente cuando tenemos planes en nuestras manos y pensamos que las cosas van a ir de esta manera y no sucede, tendemos a perder un poco el control”, comentó Sánchez. “Perdí un poco de autoestima e incluso un poco de felicidad también. Las cosas no estaban saliendo como yo quería, así que dejé que eso me afectara. Ahora lo entiendo, y estoy preparado para no dejar que nada de eso me afecte en el futuro, y puedo controlarlo”.

El enfoque principal de Sánchez con la temporada de liga menor en marcha es mejorar su bateo, que considera su herramienta más fuerte.

¿Su enfoque para lograrlo?

“Mantener la calma”, dijo Sánchez, “y golpear la pelota”.

Divertirse también ayuda.

El lanzador prospecto de los Miami Marlins Max Meyer, durante una sesión de entrenamiento con los Blue Wahoos de Pensacola de la Double A, el domingo 2 de mayo de 2021, en Pensacola, Florida. Courtesy of Pensacola Blue Wahoos.

Desglosando los debuts profesionales de los seleccionados en el draft de 2020

Las cinco selecciones del draft de 2020 de los Marlins que todavía están en la organización, un quinteto de lanzadores clasificados entre los 30 mejores prospectos del club, debutaron como profesionales la semana pasada. Un resumen de las primeras salidas de cada jugador en su carrera.

▪ Max Meyer, seleccionado en primera ronda (Doble A): Cinco entradas sin anotación, un hit y un boleto permitidos, cinco ponches, 65 lanzamientos (42 strikes).

Meyer, el tercer prospecto de los Marlins, no bateó en 4 2/3 entradas para los Blue Wahoos de Pensacola de Doble A antes de ceder un sencillo a Jefrey Ramos de los Mississippi Braves. El único otro corredor de base que permitió fue el boleto de Greyson Jenista para iniciar la tercera entrada, que fue borrada por un doble play.

El slider de Meyer, considerado el mejor lanzamiento de cualquier pitcher en el Draft de MLB 2020, se ubicó entre 86 y 90 mph y dio lugar a sus tres primeros ponches (todos de swing). Su bola rápida de cuatro costuras se situó entre 93 y 97 mph. Su último lanzamiento fue una recta de 96 mph que Jenista miró para un Strike 3 cantado que puso fin a la quinta.

Meyer tenía un límite de lanzamientos para su primera salida: cinco entradas o 75 lanzamientos, lo que ocurriera primero.

▪ Dax Fulton, seleccionado en segunda ronda (Clase A): Tres entradas lanzadas, tres carreras permitidas en cuatro hits y dos boletos, dos ponches, 68 lanzamientos (36 strikes).

Las tres carreras permitidas se produjeron en una segunda entrada en la que Fulton cedió dos hits, dos boletos de cuatro lanzamientos, tuvo dos lanzamientos salvajes y ponchó a dos (ambos con su bola curva).

Este fue el primer juego en vivo de Fulton desde que se sometió a la cirugía Tommy John en septiembre de 2019. Está clasificado como el prospecto número 9 de los Marlins.

▪ Selección de equilibrio competitivo Kyle Nicolas (Clase A Avanzada): Cinco entradas, una carrera permitida con un hit y cuatro bases por bolas, ocho ponches, 80 lanzamientos (52 strikes).

Nicolas, un lanzador diestro del Ball State, tuvo problemas con el mando en ocasiones en su primera salida con los Beloit Snappers, pero no cedió un hit hasta la quinta entrada de su debut profesional. Un boleto en la sexta entrada puso fin a su salida.

Nicolas, clasificado como el prospecto número 17 de los Marlins, tiene una recta que se ubica alrededor de 95 y un slider como su principal lanzamiento secundario.

▪ Zach McCambley, seleccionado en tercera ronda (Clase A Avanzada): Cuatro entradas, dos carreras ganadas con cuatro hits y dos boletos, siete ponches, 87 lanzamientos (55 strikes)

McCambley, el prospecto número 23 de los Marlins reclutado de Coastal Carolina, cedió hits consecutivos para comenzar su carrera profesional antes de retirar a nueve de los siguientes 11 bateadores que enfrentó, cinco mediante ponches. En la cuarta, superó una situación de bases llenas y sin outs, ponchando a dos bateadores y forzando un flyout al final de la entrada. Su salida terminó después de que los dos primeros bateadores que enfrentó en la quinta entrada llegaron a la base a través de un doble y un error de campo, con el bullpen permitiendo que uno de los dos corredores heredados anotara.

▪ Jake Eder, seleccionado en cuarta ronda (Doble A): Cinco entradas sin anotación, un hit y tres boletos permitidos, 12 ponches, 88 lanzamientos (55 strikes).

Quizás haya sido difícil pensar que alguien superaría el debut de Meyer, pero Eder ciertamente lo hizo. El ex destacado de Vanderbilt, con una recta de alrededor de 95 y una bola curva por encima del promedio, comenzó el partido con una primera entrada de cuatro strikes –el segundo bateador al que se enfrentó llegó a la base en un Strike 3 soltado– y registró múltiples ponches en cuatro de sus cinco entradas. No dio un hit hasta la quinta entrada.

Eder está clasificado como el prospecto número 24 de los Marlins.

El prospecto de los Miami Marlins JJ Bleday, durante una sesión de entrenamiento con los Blue Wahoos de Pensacola de la Double A, el domingo 2 de mayo de 2021, en Pensacola, Florida. Courtesy of Pensacola Blue Wahoos

Más noticias de Ligas Menores de los Marlins

▪ Triple A Jacksonville: El jugador de primera base Lewin Díaz (No. 5) ha conseguido tres jonrones en los seis primeros partidos y está empatado en el tercer puesto de la Triple A Este con 10 carreras impulsadas, además de su promedio de bateo de .308 y su OPS de 1.110. Igualmente impresionante: Díaz solo se ha ponchado una vez en 29 apariciones en el plato.

El catcher Brian Navarreto, quien tuvo un breve paso por la MLB con los Marlins el año pasado, tiene dos jonrones y está bateando .353 con cinco carreras impulsadas después de cuatro partidos.

El lanzador diestro Cody Poteet, la selección de cuarta ronda de los Marlins en 2015, impresionó en su primera salida esta temporada (5 2/3 entradas lanzadas, tres hits y una carrera ganada permitida, 10 ponches). Es un jugador que la organización está observando de cerca.

▪ Doble A Pensacola: El jardinero JJ Bleday (No. 2) solo está bateando .200 hasta ahora (4 de 20, dos carreras, dos carreras impulsadas, siete ponches), pero ha logrado cinco boletos en 25 apariciones en el plato. Defensivamente, si bien se perfila como un futuro jardinero derecho de uso diario, Bleday ha obtenido repeticiones en los tres puestos del outfield durante la primera semana de la temporada.

Sus compañeros outfielders, Peyton Burdick (No. 12) y Jerar Encarnación (No. 21), han conseguido sus primeros jonrones de la temporada, mientras que el primera base Lázaro Alonso ha sido el más destacado en el plato con un OPS de 1.075 y seis carreras impulsadas.

▪ Clase A Avanzada Beloit: El jardinero Connor Scott (No. 16) ya tiene un par de juegos de tres hits esta temporada y ha anotado seis carreras.

▪ Clase A Júpiter: El infielder Osiris Johnson (No. 30), quien no ha jugado en un partido en vivo desde la temporada de ligas menores de 2018, conectó dos jonrones en la primera semana de la temporada 2021.

El jardinero Víctor Mesa Jr. (No. 11) tiene un promedio de bateo de .313 y seis carreras impulsadas a través de cuatro juegos.

El jardinero central Nasim Núñez (No. 13) solo está bateando .176 (3 de 17), pero ha sacado siete boletos, robado seis bases y anotado seis carreras en cinco juegos para los Hammerheads.