Los Cubanos Reyes del Azucar vivirán en los Marlins del presente. Los peces presentaron este lunes el nuevo uniforme City Connect del club, desarrollado y diseñado en asociación con Nike y las Grandes Ligas, como homenaje a una institución que impactó de manera positiva al béisbol de toda América Latina.

Desde su sede en La Habana a mediados del siglo pasado, los Sugar Kings se convirtieron en un símbolo de sueños que podían convertirse en realidad y este uniforme apela al legado, la cultura, la pasión y el orgullo por el béisbol en la comunidad del sur de Florida, al tiempo que celebra la personalidad y la confianza de nuestra ciudad.

Inspirado en la contribución de América Latina al béisbol, el uniforme vibra con una

camiseta roja que captura el ambiente y la cultura enérgica del sur de Florida y el equipo lo utilizará por primera vez durante el fin de semana del 21 al 23 de mayo, celebrando el Día de la Independencia de Cuba el 20 de mayo e incluyendo la Celebración de Herencia Cubana en el loanDepot park el 22 de mayo.

“Nuestro nuevo uniforme City Connect busca combinar la moda deportiva con el estilo de vida, remezclando el elegante uniforme de los Sugar Kings que epresenta el sentido único de energía, pasión y alarde de nuestra comunidad”, dijo Michael Shaw, vicepresidente de experiencia e innovación de los Marlins. “Gracias a los

esfuerzos de colaboración con Nike, desarrollamos una actualización del legendario uniforme con un aspecto modernizado que encarna el legado y la herencia de las generaciones pasadas y abraza el futuro de nuestra

ciudad. Esperamos ver a nuestros peloteros y fanáticos usar la nueva camiseta en el parque y en la ciudad con un sentido de orgullo y emoción’‘.

Bajo el lema “Un paso más y llegamos’‘, los Cuban Sugar Kings vivían con la ilusión de convertirse en la primera franquicia de las Grandes Ligas fuera de los Estados Unidos, guiados por la visión de su propietario Bobby Maduro, una figura muy importante en la pelota latina.

La influencia de los Cuban Sugar Kings rebasó los límites de Cuba como uno de los primeros clubes en formar un equipo multinacional con jugadores de toda América Latina y desplegar una pasión que inspiró el amor y el crecimiento del béisbol en todo el mundo.

Miembros de la International League de 1954 al 60, los Sugar Kings alcanzaron renombre internacional cuando vencieron en 1959 al los he Minneapolis Millers of the American Association en llamada Junior World Series, pero luego con la llegada del régimen de Fidel Castro debieron relocalizarse en Jersey City, New Jersey.

“Este uniforme es una celebración de lo mejor del béisbol latinoamericano’‘, indicó Juan Martínez, director de eventos y promociones de los Marlins. “Los Sugar Kings fueron una institución que irradió pasión en todas partes y ahora reciben un homenaje de los Marlins’‘.

Las gorras y camisetas de Nike City Connect están disponibles desde hoy 17 de mayo en la tienda del equipo New Era en el loanDepot park, una Experiencia de Fanatics, así como en Marlins.com/Shop, SNKRS, la aplicación Nike, nike.com y ubicaciones minoristas seleccionadas.

Con el lanzamiento del nuevo uniforme, los Sugar Kings finalmente han llegado a las Grandes Ligas.