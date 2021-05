Jesús Sánchez está matando la pelota en Triple A, ¿forzará un llamado de los Miami Marlins a las Mayores?

Nadie ha producido tanto como Jesús Sánchez en el inicio de la temporada de Ligas Menores. Nadie ha bateado de la manera de este prospectos dominicano, al punto que pudiera forzar la mano de los Marlins en algún momento.

Antes del inicio del choque de viernes entre los Marlins y los Mets, Sánchez exhibía un promedio de .509 con siete cuadrangulares, 20 remolcadas y 27 imparables en apenas 53 turnos, mientras que su OPS se elevaba a ls envidiable cifra de 1.573, algo solo reservado para los estelares.

Este erupción ofensiva de Sánchez ha llamado la atención de muchos en el béisbol y, sin duda, no pasa desapercibida en Miami, un equipo que contempla sus opciones de aquí a la fecha final de cambios directos y siempre está en busca de más ataque.

“No hemos visto mucho más que unos cuantos swings aquí arriba’’, agregó Mattingly. “Evidentemente, le está yendo muy bien. Es un muchacho que en el 2020 tuvo sus problemas para adaptarse, pero que ahora parece haber puesto las piezas en su sitio’’.

La pregunta es si Sánchez podrá continuar con este tórrido paso en Triple A para obligar al equipo a llamarlo o sería mejor que continuara tomando turnos hasta ver una versión más pulida y acabada del jardinero de 23 años que parece haberse reencontrado consigo mismo.

En el 2021, Sánchez experimentos altas y bajas como nunca antes. Por una parte, el dominicano cumplió un viejo sueño al debutar en Grandes Ligas, pero por el otro contempló como su estancia con los Marlins quedaba limitaba a unas cuantas apariciones debido a problemas en su swing.

Después de mucho pensar y conversar con sus coaches, Sánchez llegó a la conclusión que al llegar a su meta había dejado de ser quien era, de jugar al béisbol de la manera en que lo había hecho desde la primera vez que tomó un bate en sus manos.

“No me estaba divirtiendo, no estaba con esa paz interior, esa alegría que suele acompañar mi juego’‘, expresó el jardinero. “Es algo que me he dicho que nunca más me debe volver a suceder. Si me divierto, el juego me va a llegar de manera natural y los números van a llegar’‘.

Sánchez fue llamado a los peces en medio de los días convulsos en que muchos peloteros cayeron presa del contagio al coronavirus y existían grandes expectativas sobre un muchacho que hacía buen las cosas en la granja de la organización.

Pero pronto quedó en claro que no estaba listo para el rigor de la gran carpa y en 25 comparecencias a la caja de bateo solo pegó un imparable para ser devuelto al sitio alternativo de entrenamiento en Jupiter con un anémico promedio de .040 y algunas dudas sobre su futuro.

De hecho, cuando Sánchez regresó a la República Dominicana a jugar pelota invernal con los Toros del Este, se percató que era víctima del mismo problema que había padecido con los Marlins: se estaba preocupando demasiado y allá se lo recordaron.

“Mis coaches en Dominicana me lo decían, que yo era muy buen bateador para estar con esa preocupación que antes no veían en mí’‘, apreció Sánchez. “Poco a poco esa nube se fue levantando y mi juego comenzó a mejorar, me sentía más seguro de mí mismo’‘.

En dos cosas fundamentales trabajó Sánchez en la temporada muerta: en refinar su swing y en no preocuparse de inmediato si algo le salía mal en un principio, algo que reforzaron los peces durante sus comunicaciones con el prospecto que llegó de Tampa Bay como parte del canje que se llevó a Nick Anderson.

“Que me bajaran a las Menores, eso no le gusta a nadie’‘, recalcó Sánchez. “Pero debutar fue algo muy lindo. Pasé muchos años en en espera de ese momento y verlo convertido en realidad superó mis expectativas. Ahora vengo a trabajar por mucho más, a divertirme y a mantenerme’‘.