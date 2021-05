Luis Marte o el elogio a la perseverancia, ¿cómo resistió 10 años en las Menores antes de llegar a los Marlins?

Luis Daniel Marte esperó por este momento toda su vida. Cuando el manager de la sucursal de Triple A de los Marlins lo llamó a su oficina y le dijo que lo habían llamado a Grandes Ligas, el dominicano no podía creerlo y, sin embargo, estaba convencido de que eso sucedería.

Y es que Marte no es prospecto cualquiera. A sus 27 años y con una década de permanencia en Ligas Menores, es uno de esos tantos peloteros cuya ventana de oportunidad se va cerrando a medida que pasan los días, pero algo le decía que cada vez estaba más cerca.

‘Yo nací para jugar en Grandes Ligas’‘, comentó con convicción Marte, quien juega varias posiciones del cuadro. “Hubo momentos difíciles, situaciones duras, vi cómo pasaba el tiempo, pero siempre me dije que iba a llegar, que yo tenías las condiciones para jugar en este nivel’‘.

Con lágrimas en los ojos y una enorme alegría en el pecho, Marte comenzó a llamar a todos sus familiares y amigos para compartir la noticia de su promoción, pero ni su novia, ni su madre ni su padre tomaron el teléfono de primera, y entonces decidió comunicarse con su hermana.

Ella fue la primera en saberlo y a partir de ahí lo supieron muchos desde Jacksonville a San Francisco de Macorís, donde naciera y donde, a los tres años, su padre le llevara por primera vez a un terreno de béisbol y le comentara de su sueño de verlo algún día en la gran carpa.

Al principio Marte no entendía, pero luego fue creciendo su amor por el juego y jamás olvidará aquellos días en que veía junto a su padre los desafíos entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, donde jugaban sus dos peloteros favoritos: Derek Jeter de un lado y Manny Ramírez del otro.

Cuando los Tigres de Detroit lo firmaron en el 2005, Marte pensó que su llegada a las Mayores sería cosa de unos dos, tres, a lo sumo cuatro años, pero la vida le fue llevando por otro camino más lento y escabroso, por pueblitos perdidos en la geografía estadounidense, en largos viajes de autobús y si que apareciera la llamada.

“Hubo un momento cuando estaba en la organización de los Rangers que me subían y bajaban de Trple A a Doble, y uno se preguntaba por qué hacen eso’‘, recordó Marte en su primer encuentro con la prensa de Miami. “Pero cuando uno tiene fe debe seguir adelante, trabajar duro y confiar en Dios. Lo importante es no rendirse, nunca rendirse y no escuchar las voces negativas, esas que dicen que no puedes. Nunca te rindas’‘.

Marte arriba a unos Marlins acechados por las lesiones y se espera que pueda ofrecer versatilidad a la ofensiva, dándole algunas opciones de cambio al manager Don Mattingly, quien se ha visto muy restringido en el uso de jugadores del banco en los últimos encuentros.

Mattingly, por su parte, entiende la travesía de Marte y lo mucho que le ha costado llegar a las Mayores.

“Cuando uno advierte el brillo en los ojos, la alegría en su cuerpo, se da cuenta de que este es un momento muy especial para él’‘, apreció el dirigente. “Nada sobrepasa a ese instante en que te dicen que vas a las Grandes Ligas, que eres parte de las Grandes Ligas’‘.

Además de los 10 años en las Menores, Marte acumula cinco temporadas en Ligas Invernales de República Dominicana y Venezuela, pero él siente que todos esos sacrificios han valido la pena y que su historia es un mensaje para esos jóvenes que ya no lo son tanto ni tampoco prospectos codiciados.

“Hay que trabajar duro cada día, trabajar más fuerte y no desanimarse’‘, agregó Marte. “Solo una vez pensé que podía dejarlo todo y mi padre me borró ese pensamiento. Me dijo que yo había nacido para ser un jugador de Grandes Ligas. Se lo agradeceré toda la vida. Pero lo más importante es esto: nunca te rindas’‘.