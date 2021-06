Ausencia del Caballo de los Caballos es un duro golpe para Cuba en Preolímpico de la Florida

Sin el mejor hombre joven a causa de una fuga, Cuba podría quedar sin su mejor veterano debido a una lesión. Aunque la escuadra cubana aguardaba este martes por una mayor claridad sobre su problema en un músculo pectoral, todo apunta a que Alfredo Despaigne quedará fuera del Preolímpico de Las Américas.

El Caballo de los Caballos sufrió una lesión tras hacer un swing potente y tuvo que abandonar el choque ganado en West Palm Beach por Venezuela 6-5 a la mayor de las Antillas en el evento que ofrece una plaza directa a los Juegos de Tokio 2021 el próximo julio.

De confirmarse la baja de Despaigne, la ofensiva cubana perdería a su mejor bateador, un hombre que ha sido un puntal desde hace una década en el conjunto nacional y con una carrera importante en la liga profesional japonesa, aunque no pasaba por sus mejores momentos.

“Es una baja sensible, no sabemos cuánto tiempo tardará en recuperarse”, expresó Armando Ferrer al concluir el encuentro frente a Venezuela, donde Cuba desaprovechó muchas oportunidades ofensivas, a pesar de los cuadrangulares de Bárbaro Arruebarrena y Lisbán Correa.

Algunos expertos se cuestionaron desde un principio el llamado de Despaigne, pero el alto mando del béisbol del país determinó que su presencia era vital si se deseaba esa plaza a los Juegos Olímpicos, una cita donde Cuba ha sido campeona o segundo lugar.

Entrevistado después del partido y con una gasa alrededor del hombro y el brazo, el propio Despaigne no sonó muy positivo en torno a un regreso a su posición de bateador designado para los dos últimos encuentros de la ronda preliminar ante Canadá y Colombia.

“Al hacer un swing sobre una bola alta, parece que me lastimó el músculo del pectoral’‘, comentó Despaigne en un video publicado por Jit. “Hay que esperar ahora el chequeo médico. Me duele, pero espero que no sea mucho tiempo. La última palabra la tiene el doctor’‘.

Pero el doctor tampoco suena muy optimista.

“Pensamos que de alguna manera puede estar limitado en los dos juegos que nos quedan’‘, apreció el doctor Francisco Montesino, quien está con la delegación cubana en West Palm Beach. “Habría que evaluar [este martes] su estado de salud, pero por la característica de la lesión que puede haber sido en el pectoral y eso siempre es un protocolo a largo plazo...No pienso que mañana pueda jugar Despaigne’‘.

La ausencia de Despaigne, de 34 años, deja un hueco en la alineación de Cuba que anteriormente había sufrido la baja de César Prieto, de 22, una de las mayores promesas del béisbol de la isla, quien se fugó poco antes de que la delegación entrara al hotel donde se hospedan.