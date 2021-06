Elieser Hernández perdería varias semanas, Lewis Brinson regresa a los Miami Marlins

Elieser Hernández vuelve al lugar que tanta frustración le provoca: la lista de lesionados. El lanzador volvió a caer en las garras de la mala salud al ver cómo los músculos cuadrices de la pierna derecha cedían el jueves en la noche y todo apunta a que perdería varias semanas.

El venezolano se lesionó en la sexta entrada del choque ganado 3-2 por los Piratas a los Marlins en Pittsburgh, mientras intentaba anotar una carrera desde tercera con una conexión de Jesús Aguilar, pero a duras penas pudo pisar la goma, porque de inmediato cayó en el piso debido a la fuerte molestia.

“No sé si lo habrán anunciado, pero Elieser fue colocado en la lista de lesionados’‘. reveló el manager Don Mattingly. “Hoy amaneció con mucho dolor. El jueves en la noche tuvo que caminar apoyado en muletas. Le hicieron un examen de resonancia magnética, pero queda claro que se perderá más de 10 días’‘.

Todavía el equipo no tiene una idea precisa de cuánto tiempo perdería Hernández, pero en cualquier caso la noticia deja un mal sabor de boca y obliga a Mattingly y su equipo de coaches a retornar al momento anterior con días de “abridores’‘ y otros inventos para seguir adelante.

Hernández fue reactivado a tiempo para abrir el primer partido de la serie ante los Piratas y darle -parecía en ese momento- a la rotación del club un importante apoyo, luego de sobrevivir la mayor parte de los primeros dos meses de temporada sin el venezolano ni Sixto Sánchez, aún en proceso de recuperación.

“Esto es duro, porque hemos visto otras lesiones, pero en su caso se magnifica’‘, agregó Mattinlgy. “Esta era su primera apertura después de un fuerte esfuerzo para regresar. Nos aseguramos que estuviera totalmente sano, listo, y luego pasa esto que nos frustra y le frustra. Es un chico que hizo todo lo correcto para regresar’‘.

Esta era la segunda apertura en la temporada para Hernández, quien tuvo que abandonar el juego en su debut de contienda el 3 de abril debido a una inflamación en los biceps derechos y que históricamente ha padecido de ampollas en su mano de lanzar.

Para ocupar el espacio de Hernández en el roster de 40 peloteros, los peces subieron a Lewis Brinson, otro que también pasó varios días en la lista de lesionados.

Los Marlins han debido lidiar con una serie de lesiones que han afectado la rotación y a los jugadores de posición, desde Jorge Alfaro y Starling Marte, hasta Miguel Rojas y Brian Anderson, pero la salida de Hernández duele más en un momento que debió dejar un sentimiento positivo.

Se esperaba que Hernández se sumara a tres puntales como Sandy Alcántara, Pablo López y Trevor Rogers, más la agradable suma de Cody Poteet, para formar un cuarteto que aliviara la carga del bullpen y mejorara las opciones de los peces que ofensivamente no han estado nada bien.

“Necesito hablar de Elieser hoy, porque no he visto a nadie con mejor ética de trabajo y dedicación a su recuperación, no solo este año, sino en el pesado’‘, escribió en twitter Rojas. “Lidiando con otras lesiones, ampollas en el dedo, problemas en el hombro y ahora esto. Me siento muy mal por él’‘.