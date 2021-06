Lázaro Blanco, Caballo de Hierro del pitcheo de Cuba, se queda en Miami

Lázaro Blanco, el Caballo de Hierro del pitcheo cubano de los últimos tiempos, pudiera haber emprendido galope hacia Miami. El lanzador cubano desapareció en un parque del Aeropuerto Internacional de esta ciudad

Nunca es tarde si la dicha es buena Lázaro Blanco, el Caballo de Hierro del pitcheo cubano de los últimos tiempos, decidió quedarse en Miami. El lanzador antillano desapareció en un parque del Aeropuerto Internacional de esta ciudad y ya fuentes lo han visto y tenido contacto con el pelotero, quien confirmó sus intenciones.

“Tome la decisión de no regresar a Ciuba, dándole las gracias a Dios por este paso que he dado’‘, expresó Blanco a Yordano Carmona de PelotaCubana.com. “Quiero tener la oportunidad de jugar en cualquier liga. No solo jugar en Grandes Ligas, sino en otras. Ya jugué en la Liga CANAM con grandes resultados. Vengo a probarme’‘.

Pascual Castro, quien representa a varios peloteros cubanos en sus relaciones con el circuito mexicano y que venía con Blanco y Juan Carlos Viera para montarlos en el vuelo 4041 de American Airlines rumbo a Monterrey, México., fue el primero en confimar la fuga del serpentinero.

De acuerdo con la información de Castro, Blanco, quien venía en otro auto, una vez que llegaron al parqueo del aeropuerto se bajó del mismo y se montó en otro automóvil negro para perderse en el tráfico de la ciudad, mientras que Viera si continuó rumbo a Monterrey para unirse a los Saraperos de Saltillo.

“Todo iba de lo más bien, incluso paramos en casa para imprimir unos documentos de los Saraperos que serían importantes para el vuelo’‘, expresó Castro, quien traía a los dos peloteros desde el hotel donde se encontraban en West Palm Beach. “Lo último que vimos de él fue cuando cerraba la puerta del otro automóvil’‘.

La fuga de Blanco se uniría a César Prieto, quien escapó a horas antes de haber llegado la delegación cubana a la Florida y la del sicólogo Jorge Sile Figueroa, el segundo del grupo que se fugó poco después del triunfo de Cuba sobre Colombia el pasado jueves.

Blanco fue el encargado de abrir por la isla en el Preolímpico de Las Américas que aún se celebra en los parques primaverales de West Palm Beach y Port St. Lucie y donde el equipo nacional quedó eliminado tras perder en los dos primeros choques contra Venezuela y Canadá.

A sus 35 años, Blanco se muestra como un elogio vivo a la consistencia y un recordatorio de que Cuba no ha podido sacar otro hombre de su nivel y confiabilidad en la lomita. Su recta no es de miedo, pero sus rompimientos engañan a cualquiera, algo que ha demostrado lo mismo contra amateurs que profesionales

No se le puede regatear su sapiencia en el montículo. Trabaja en las esquinas y se mueve como pez en el agua en los conteos. A simple vista, bateadores con experiencia deberían ajustarse a su estilo y, sin embargo, las más de las veces se las ingenia para salir y seguir adelante.

El granmense ha lanzado en el Clásico Mundial, Serie del Caribe, Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos y su talento le habría permitido hacer un digno papel con los Saraperos,

“El contrato con Saltillo se cancela’‘, indicó Blanco. “Llevo mucho tiempo en el equipo nacional. He tomado esta decisión y espero salir adelante y probarme en este béisbol’‘.

La campaña pasada en primera etapa con Granma tuvo una foja de 4-4 y una efectividad de 2.84.