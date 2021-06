Primero Hernández y ahora Poteet, lo del pitcheo abridor de los Marlins ya pasa de castaño a oscuro

Leer más

Nunca es tarde si la dicha es buena. Lázaro Blanco, el Caballo de Hierro del pitcheo cubano de los últimos tiempos, decidió quedarse en Miami. El lanzador antillano desapareció en un parque del Aeropuerto Internacional de esta ciudad y ya fuentes lo han visto y tenido contacto con el pelotero, quien confirmó sus intenciones.

“Tomé la decisión de no regresar a Cuba, dándole las gracias a Dios por este paso que he dado’‘, expresó Blanco a Yordano Carmona, de PelotaCubana.com. “Quiero tener la oportunidad de jugar en cualquier liga, no solo jugar en Grandes Ligas, sino en otras. Ya jugué en la Liga CANAM con grandes resultados. Vengo a probarme’‘.