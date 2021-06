Víctor Mesa Jr. avanza con los Marlins y su deseo de triunfar se nota dentro y fuera del campo

El primer turno al bate de la semana de Victor Mesa Jr. ejemplificó lo que los Miami Marlins esperan ver y lo que el jardinero de 19 años quiere ver de sí mismo.

En la primera entrada de la serie inaugural de los Jupiter Hammerheads contra los Fort Myers Mighty Mussels, un enfrentamiento entre las filiales de Clase A de los Marlins y los Minnesota Twins el martes, Mesa se alejó de una bola con cambio de velocidad para la primera bola.

Mesa regresó a su posición, agitando el bate sobre su hombro izquierdo seis veces mientras esperaba que el lanzador hiciera su envío. Una bola rápida de 93.2 mph retumba hacia la esquina inferior interna de la zona de strike. Mesa aferra el bate y hace un swing.

La bola sale del bate de Mesa a 105,3 mph y se desplaza por el aire hasta aterrizar en la base del muro del jardín central derecho del Roger Dean Chevrolet Stadium para un doblete RBI que hace anotar a J.D. Orr desde la primera. Mesa aplaude dos veces al ver que su compañero de equipo deslizarse a home.

“Solo estoy siempre tratando de dar lo mejor de mí”, dijo el bateador zurdo Mesa, “y tratando de ayudar a mi equipo”.

Mesa, el prospecto número 11 de la organización de los Marlins según MLB Pipeline, tiene su cuota de éxito durante el primer mes y medio de la temporada de ligas menores de 2021. Lidera a los Hammerheads con 22 carreras impulsadas y está empatado en el liderazgo del equipo en jonrones (dos) y triples (dos) mientras maniobra en su primer año con una filial de temporada completa.

Mesa, quien junto con su hermano Víctor Mesa firmó con los Marlins en octubre de 2018, tuvo un fuerte debut en el béisbol profesional con la filial de novatos de la Gulf Coast League de Miami en 2019 (.284 de promedio, 24 RBI, 39 carreras en 47 juegos) y no jugó el año pasado con la cancelación de la temporada de ligas menores de 2020.

“Es un pelotero”, dijo el prospecto de shortstop Nasim Núñez, quien debutó en el béisbol profesional con Mesa en la GCL en 2019 y es compañero de equipo con él nuevamente en Jupiter este año.

Pero los avances de Mesa se extienden más allá del campo de béisbol.

Todo lo que uno tiene que hacer para entender eso es tener una conversación con él. Mesa habla hoy en día un inglés casi fluido, un objetivo suyo desde que firmó con los Marlins. Una combinación de ver programas en Netflix en inglés (“The Blacklist” es uno de sus programas favoritos), estar cerca de sus compañeros de equipo y las clases de idiomas encabezadas por la coordinadora de educación de los Marlins, Emily Glass, así como por las profesoras Pamela Mejía y Colleen Mitchell, han ayudado a facilitar la curva de aprendizaje.

¿Por qué era tan importante aprender inglés? Mesa tiene una historia para ello.

“Mi inglés era horrible en mi primer año”, dijo Mesa. “Sabía decir algo como: ‘What is your name?’ ‘Where are you from?’ and ‘How old are you?’ Durante una reunión con [el director general de los Marlins, Derek] Jeter, se acercó a una mesa con un montón de tipos grandes y me dijo: ‘Hey, how are you?’ Le dije: ‘I’m 17 years old’. Entonces dije: ‘Dammit’. Lo hice lo suficientemente alto como para que todos los de la mesa me oyeran. ... Ese fue un objetivo que tuve este año”.

Mesa también ha atraído la atención de algunos de sus homólogos veteranos. Pasó tiempo esta temporada de receso ejercitándose con dos generaciones de Marlins, Miguel Cabrera y Miguel Rojas, en Miami. Mesa calificó la oportunidad de ejercitarse con ellos y otros veteranos como J.D. Martínez como “un sueño hecho realidad”.

“Tipos que han sido los ejemplos a seguir en este deporte”, dijo Mesa. “Personalmente, soy su amigo. Me siento bien trabajando con ellos. Eso me ha empujado a trabajar duro cada día, a competir, a decir ‘muy bien, quiero ser como ellos’”.

A Mesa le llevará algún tiempo llegar hasta allí. MLB Pipeline proyecta que su primera oportunidad de ser llamado a la MLB será en 2023.

Pero lo que ha hecho hasta ahora en 2021 es un comienzo prometedor. Su plan para mejorar su juego integral solo debería impulsarlo.

“Me gusta hacer de todo”, dijo Mesa. “Me gusta robar. Me gusta caminar. Me gusta pegar jonrones. Me gusta atrapar. Trato de hacer todo. No centro mi esfuerzo en una sola cosa. Intento hacerlo lo mejor posible cada día y hacer lo que sé. Eso es lo que he estado haciendo durante 13, 15 años. No me presiono y trato de ser el mejor”.

Más actualizaciones de las Ligas Menores de los Marlins

▪ La actualización casi obligatoria de Jesús Sánchez: Está bateando .349 con nueve jonrones, 28 RBI y 19 carreras anotadas para el equipo de Triple A Jacksonville Jumbo Shrimp.

▪ Max Meyer, seleccionado en la primera ronda de 2021, lanzó cinco entradas sin anotaciones en su inicio para Doble A Pensacola la semana pasada, bajando su ERA de temporada a 1.59 después de siete inicios y 34 entradas. Jake Eder, la selección de cuarta ronda de Miami en 2021, llegó a las seis entradas en su inicio para Pensacola la semana pasada por primera vez en su carrera en la pelota profesional.

▪ Ofensivamente en Doble A: Los jardineros JJ Bleday y Jerar Encarnación conectaron dos jonrones cada uno la semana pasada. Bleday tuvo un promedio de bateo de .304 (7 de 23) y un OPS de .950, mientras que Encarnación tuvo un promedio de .273 (6 de 22) y un OPS de .937.

▪ El primera base Troy Johnston solo tuvo cuatro hits para la Clase A Advanced Beloit la semana pasada, pero tres de ellos fueron jonrones que le ayudaron a acumular un OPS de .983 para la semana.