Alcántara brilla en duelo con pitcher cubano, pero San Luis repite la medicina ante los Marlins

Sandy Alcántara tuvo una magistral actuación en el montículo este miércoles y realizó un gran esfuerzo para mantener a los Marlins en juego ante los Cardenales.

Pero su estupenda labor tuvo un deselance infeliz en la novena entrada.

Yadier Molina conectó un sencillo al jardín izquierdo que trajo para el plato a Paul Goldschmidt y la novena de San Luis derrotó 1-0 a Miami para completar la barrida en la serie de tres partidos en el Busch Stadium.

Fue un triste final para Alcántara que lanzó el juego completo y cargó con la derrota aunque la carrera fue inmerecida.

Goldschmidt había llegado a primera base por un error de fildeo del torpedero Jazz Chisholm Jr. y se movió a segunda con un boleto a Matt Carpenter.

Los Cardenales (35-33) repitieron la medicina del encuentro del martes cuando un jonrón de Paul Goldschmidt ante el relevista Yimi García dejó al campo al equipo de Miami y se llevaron el triunfo 2-1.

Los Marlins (29-39) ahora tienen marca de 13-25 en los juegos de visitante esta temporada y el jueves tienen un día libre antes de comenzar una serie de tres juegos con los Cachorros de Chicago, quienes ingresaron el miércoles empatados en el primer lugar en la División Central de Liga Nacional.

Alcántara (4-6) mantuvo en blanco a San Luis por ocho entradas y un tercio El derecho de 25 años ponchó a siete y esta fue la tercera vez en sus últimas cinco aperturas que tiró al menos ocho capítulos y permitió dos carreras o menos.

Pero los Marlins siguen con la mecha apagada en la ofensiva y arruinaron la joya de Alcántara.

El as dominicano sostuvo un duelo de pitcheo con el lanzador cubano Johan Oviedo quien logró la mejor actuación de la temporada y de su carrera al no permitir anotaciones en siete entradas. Toleró seis hits, ponchó a cuatro y no dio boletos. Tiró 87 envíos con 63 strikes.

Oviedo se convirtió en el novato más joven nacido en Cuba en lanzar siete innings en blanco desde que José Fernández lo hiciera con los Marlins en 2013.