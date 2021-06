Sin carreras no hay paraíso, menos para los pitchers de los Miami Marlins

Siempre el buen soldado, Sandy Alcántara repite que no le molesta. Como tantas veces, el dominicano terminó una sólida faena sin tener nada que mostrar en el casillero de las victorias, a pesar de que sus números personales indiquen que es uno de los mejores lanzadores de Grandes Ligas.

Lo sucedido con Alcántara el martes en la noche se ha repetido casi de la misma manera con Pablo López y en menor medida con Trevor Rogers: trabajos dignos de cosechar éxitos que se terminan en manos de relevistas o se pierden en el apartado de las derrotas.

“Es un poco frustrante no tener ese apoyo de carreras, pero no me siento incómodo con el equipo, porque sé que está peleando’’, expresó Alcántara. “Estoy contento con mi trabajo y solo deseo ayudar a ganar y mantener la cabeza en alto. Sé que algún día este equipo ve va a hacer muchas carreras para ganar juegos’’.

Algún día, pero no se ve tan pronto, porque los peces facturan menos de tres anotaciones por encuentro y suelen caminar por la temporada entre grandes momentos de silencio ofensivo roto solo en contadas ocasiones con destaques individuales.

Los abridores de los Marlins se han combinado para exhibir una efectividad de 3.15 en las Grandes Ligas, la tercera más baja al contener a los conjuntos rivales en dos o menos anotaciones en 51 de los 72 desafíos efectuados hasta el momento en esta contienda.

Pero la rotación de Miami se ha basado en Alcántara, López y Rogers, apoyados por piezas móviles que han llegado y salido en dependencia de lesiones y circunstancias, lo que demuestra aún más el talento de un trío que, sumados sus esfuerzos, muestra un promedio de carreras limpias de 2.68 con 271 ponches.

Baste decir que, en las 45 aperturas realizadas entre los tres, solo en seis ocasiones han permitido tres carreras o más, algo que debiera haber bastado para mejorar las opciones de los Marlins, pero no ha alcanzado para sacarlos del sótano en la División Este, a ocho juegos de los Mets.

Por supuesto que las lesiones han jugado un papel en esta crisis ofensiva, primero con hombres como Starling Marte y luego con Core Dickerson, Garrett Cooper y Brian Anderson, pero esta rotación de tres ases merece un mayor respaldo o de lo contrario vendrán cambios en julio.