Ya es oficial. Novato Trevor Rogers es el único jugador de los Marlins en el Juego de Estrellas

El anuncio parecía casi una formalidad, pero se hizo oficial el domingo.

Trevor Rogers ya tiene un puesto en el Juego de las Estrellas.

El lanzador de los Marlins y el favorito para ganar el premio Novato del Año en el Viejo Circuito fue escogido como uno de los 12 pitchers de la Liga Nacional que participarán en el Partido Estelar, que se celebrará el 13 de julio en el Coors Field de Denver.

“Llegar al Juego de Estrellas en mi primer año, me parece que no puede ser haber algo mucho mejor que eso’’, expresó Rogers poco después del anuncio. “Todavía estoy un poco en estado de shock. Necesito asimilarlo, pero estoy súper agradecido’’.

Y esta decisión fue más que merecida.

Con 23 años, Roger tiene marca de 7-5 en 16 aperturas con una efectividad de 2.14 y 110 ponches con 32 boletos en 92 y un tercio de entradas. Los peloteros contrarios le batean para .197.

El zurdo no ha permitido más de tres carreras limpias en ninguna de sus aperturas esta temporada.

Su promedio de limpias es el mejor entre los abridores de los Marlins y el sexto entre los lanzadores de la Liga Nacional.

Se ubica detrás de Jacob deGrom, de los Mets de Nueva York (0.95), Kevin Gausman, de los Gigantes de San Francisco (1.68), Brandon Woodruff, de los Cerveceros de Milwaukee (1.87), Zack Wheeler, de los Filis de Filadelfia (2.05), y Max Scherzer, de los Nacionales de Washington(2,10).

Scherzer es el único miembro de ese grupo que no está en la lista para el Juego de las Estrellas en Denver.

Sus 10.72 ponches por cada nueve entradas es el décimo mejor en la Liga Nacional y es el tercero entre todos los pitchers novatos.

“Realmente no puedo pedir mucho más’’, aseguró Rogers. “Realmente me sentí genial en la primera mitad de la temporada. Solo me quito el sombrero ante mis compañeros y entrenadores por traerme aquí’’.

La pregunta principal que queda por responder es: ¿estará disponible Rogers para trabajar en el Juego de Estrellas?

El coach de pitceho Mel Stottlemyre había dicho anteriormente que los Marlins estaban planeando usar el Juego de Estrellas para darle a Rogers un descanso extendido, unos 10 días más o menos, mientras monitorean sus entradas en esta primera temporada completa en las Grandes Ligas.

Rogers ya ha lanzado 92 innings y un tercio esta campaña y tiene previsto trabajar el lunes ante los Dodgers y sábado ante los Bravos, ambas series en en loanDepot park en Miami.

Stottlemyre comentó que Rogers estaría limitado a 175 entradas esta temporada.

“No lo sé en este momento”, señaló Rogers sobre esto. “Pero definitivamente me pondré de acuerdo Stottlemyre y el manager Don Mattingly y veré cuál es el plan’’.