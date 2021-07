Jesús salva a los Marlins en el noveno con gran batazo. Miami no se amilana ante los campeones

Jesús Aguilar apenas pega jonrones en el edificio de La Pequeña Habana. Su palo de vuelta entera para decidir a favor de los Marlins en la novena entrada será recordado por un buen rato, por el momento que vive su equipo y por el club que enfrentaban.

El venezolano sacó su primera bola en el loanDepot park esta temporada para que los peces vencieran el miércoles en la noche 9-6 a los campeones defensores de la Serie Mundial y evitó que el choque se fuera a extra innings, como había sucedido una jornada antes en otro partido para romper corazones.

“Ganarles tres juegos a los Dodgers es muy importante, porque todo el mundo sabe quiénes son ellos, los campeones’’, comentó Aguilar. “Lo importante es competir. Sabemos que podemos jugar mejor. Tenemos que salir a ganar el cuarto’’.

Porque este encuentro tuvo drama a borbotones como cuando restaban dos outs para la victoria de los peces y Zach McKinstry pegó un cuadrangular ante los envíos de Anthony Bender que empató a seis el choque en la parte alta de la novena entrada.

Un capítulo antes, Jesús Sánchez había roto un empate a cinco con un metrallazo sobre un envío de Kenley Jansen, dejando en claro que este conjunto no va a retroceder delante de los Dodgers.

No cabe duda de que Miami ha luchado a brazo partido con los campeones mundiales en una pelea donde cada lanzamiento, cada out y cada swing se producen con una convicción tal como si en ellos fuera la suerte de la temporada, aunque esa frase no esté muy lejos de la realidad.

“Ningun rival es chiquito y cuando estamos en casa vamos a competir al máximo’’, agregó Jesús. “Cuando lleguen los muchachos que están en la lista de lesionados lo vamos a hacer mejor’’.

Los Dodgers llegaron como una verdadera maquinaria de destrozos, con números ofensivos de terror y un grupo de jugadores curtidos por el tiempo y los éxitos, pero los pees han sostenido la pulseada de una manera que no representa el récord en las posiciones sino lo que pudo haber sido y quizá no sea.

A cada golpe de los campeones, los de casa han respondido con igual intensidad, y cuando parecía que las distancias eran insalvables, esta misma alineación incapaz de producir carreras en muchas ocasiones ha encontrado la manera de generarlas, ya sea por cuadrangulares como los dos de Garrett Cooper este miércoles como con las piernas de Starling Marte el martes.

Cooper disparó su primero de la noche en el inning inicial, mientras que Sánchez, cada vez más cómodo en los jardines, pegó otro vuelacercas en la segunda entrada antes de que la potencia de los Dodgers despertara en la quinta con cinco anotaciones, tres ellas salidas de un bambinazo de Justin Turner.

Pero Miami no se amilanó y volvió a la carga en la tercera con un doble remolcador de Aguilar, descontaría una en el quinto con una conexión de Jazz Chisholm y empataría en el sexto con el segundo palo de vuelta entera de Cooper con su primer encuentro de más de un jonrón en su carrera.

Cooper, quien siempre ha padecido de problemas de lesiones y comparte tiempo de juego entre la inicial y el jardín derecho, es un pelotero productivo siempre y cuando se mantenga en el terreno, y su OPS es de 851 para liderar a todos los peloteros del club en ese departamento.

Su par de cuadrangulares fueron muy bien recibidos en un choque donde los peces apelaron al relevo de principio a fin.