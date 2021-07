Tiempo, confianza y una sonrisa, las armas de esta promesa de los Marlins para establecerse en Grandes Ligas

Jesús Sánchez ha vuelto a sonreir. Con la seguridad de que el jardín izquierdo es suyo por el momento, el dominicano está convencido de que el pelotero que lleva dentro se revelerá en toda su amplitud. Que este momento se extenderá por un buen rato y se convertirá en una respetable carrera de Grandes Ligas.

Cuando los peces cambiaron a Corey Dickerson a los Azulejos, el mensaje no pudo ser más claro para Sánchez: “aquí está la posición, si la quieres es tuya’‘, pero Sánchez sabe que debe ganársela no por unos días ni por unos meses, sino por una vida.

“Siento mucha confianza ahora, por eso siempre me ves con la sonrisa a flor de labios’‘, comentó Sánchez. “Al principio dudaba un poco de jugar con alegría, pero luego me dijo que, por qué no. No puedo dejar de ser quién soy, es algo que se me ratificó en las Menores’‘.

La temporada tuvo un sabor agridulce para Sánchez. Por una parte, el dominicano cumplió un viejo sueño al debutar en Grandes Ligas, pero por el otro contempló como su estancia con los Marlins quedaba limitaba a unas cuantas apariciones debido a problemas en su swing.

Después de mucho pensar y conversar con sus coaches, Sánchez llegó a la conclusión que al llegar a su meta había dejado de ser quien era, de jugar al béisbol de la manera en que lo había hecho desde la primera vez que tomó un bate en sus manos.

“No me estaba divirtiendo, no estaba con esa paz interior, esa alegría que suele acompañar mi juego’‘, expresó el jardinero. “Es algo que me he dicho que nunca más me debe volver a suceder. Si me divierto, el juego me va a llegar de manera natural y los números van a llegar’‘.

Sánchez, de 23 años de edad, fue llamado a los peces en medio de los días convulsos del 2020 en que muchos peloteros cayeron presa del contagio al coronavirus y existían grandes expectativas sobre un muchacho que hacía buen las cosas en la granja de la organización.

Pero pronto quedó en claro que no estaba listo para el rigor de la gran carpa y en 25 comparecencias a la caja de bateo solo pegó un imparable para ser devuelto al sitio alternativo de entrenamiento en Jupiter con un anémico promedio de .040 y algunas dudas sobre su futuro.

De hecho, cuando Sánchez regresó a la República Dominicana a jugar pelota invernal con los Toros del Este, se percató que era víctima del mismo problema que había padecido con los Marlins: se estaba preocupando demasiado y allá se lo recordaron.

“Mis coaches en Dominicana me lo decían, que yo era muy buen bateador para estar con esa preocupación que antes no veían en mí’‘, apreció Sánchez. “Poco a poco esa nube se fue lavantando y mi juego comenzó a mejorar, me sentía más seguro de mí mismo’‘.

En dos cosas fundamentales trabajó Sánchez en la temporada muerta: en refinar su swing y en no preocuparse de inmediato si algo le salía mal en un principio, algo que reforzaron los peces durante sus comunicaciones con el prospecto que llegó de Tampa Bay como parte del canje que se llevó a Nick Anderson.

Cuando regresó para el 2021, estaba transformado o quizá era el mismo de antes. Lo cierto es que Sánchez destrozó la bola en Triple y cuando lo llamaron al equipo grande por segunda vez exhibía una línea ofensiva de 349/.400/.643 con nueve jonrones, cinco dobles y tres triples en poco más de un mes y 140 turnos en Jacksonville.

Prospecto número cinco en la organización, Sánchez ha demostrado ráfagas de su talento, como sucedió en el tercer juego de la serie contra los Dodgers, cuando pegó tres imparables, incluido su tercer cuadrangular de la temporada, pero el equipo desea ver más consistencia.

Lo que queda claro es que existe confianza mutua en el talento del chico y se le dará tiempo y espacio para que florezca y se convieta en un pilar dentro de los planes futuros de la franquicia.

“Ahora voy a ser yo más que nunca, sin dejar de sonreír y disfrutar este juego que tanto amo’‘, agregó Sánchez. “Los Marlins esperan mucho de mí y yo soy exigente conmigo, pero sin dejar de divertirme’‘.