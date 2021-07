Cuando me bajan a las Menores, lo primero que hago es ver los videos y buscar errores. Mi tiempo llegará

a primera vez que lo enviaron de vuelta a las Menores no lo tomó del todo bien. Pronto, Lewin Díaz supo encontrar cierto valor en esas idas y venidas que poco a poco le iban dejando algo de más en su crecimiento GETTY IMAGES

La primera vez que lo enviaron de vuelta a las Menores no lo tomó del todo bien. Pronto, Lewin Díaz supo encontrar cierto valor en esas idas y venidas que poco a poco le iban dejando algo de más en su crecimiento como pelotero hasta que un día se quede por completo en el equipo grande.

El dominicano, que fue llamado antes del comienzo de la serie en Baltimore, es considerado el primera base del futuro en la organización y es muy probable que para el 2022 sea el propietario de la inicial, si continúa su desarrollo como espera el equipo.

“Cada vez que me mandan de vuelta a las Menores, lo primero que hago es mirar los videos’‘, reconoció Díaz, quien pegó un cuadrangular el lunes ante los Orioles. “Estudio qué hice mal, qué me faltó por hacer. Trago de corregir esos errores. Si me bajan otra vez, que sea por otros problemas, no por los que ya solucioné’‘.

Si Díaz no ha recibido más tiempo de juego en Grandes Ligas se debe a que los peces mantienen en su roster a Jesús Aguilar y Garrett Cooper, quienes se comparten el tiempo de juego en la posición, pero eso podría cambiar en las próximas horas o en el 2022.

El manager Don Mattingly es ferviente convencido de que no tiene sentido contar con un prospecto en el nivel superior si no va a recibir los turnos necesarios para continuar su progreso, pero con la posibilidad de un bateador designado en Liga Americana, la presencia de Díaz está más que justificada.

“Si le podemos dar esos turnos, vale la pena tenerlo aquí’‘, comentó Mattingly. “En su caso como en el de Jesús [Sánchez hemos visto como se sienten más confortables. A medida que pasa el tiempo vemos que se sienten mejor aquí con nosotros’‘.

En el mejor de los escenarios, y si se confirma que el bateador designado llega a la Liga Nacional en el 2022, Aguilar -quien tiene una temporada más de control por el club y es una figura querida en el clubhouse- podría coexistir con Díaz y continuar siendo una especie de mentor.

“Todos los veteranos me han ayudado mucho, Sandy León, Alcántara, Aguilar’‘, agregó Díaz. “Aguilar, en especial, tengo mucho que agradecerle, porque se ha tomado el tiempo para decirme como son las cosas, para hacerme sentir mejor cuando estoy aquí’‘.

Con varias piezas de élite en la rotación, los peces necesitan mejorar su ofensiva y confían en que jóvenes como Sánchez y Díaz den un paso al frente para el 2022, una temporada que debe ser definitiva para ambos.

“Me siento agradecido por cualquier oportunidad que me den los Marlins’‘, recalcó Díaz. “Si tengo que volver a las Menores, pues empaco las maletas y vuelvo a trabajar más duro que antes. Sé que mi momento llegará más temprano que tarde’‘.