Cortés nunca quitó lo valiente, llegó de Patria y Vida a Miami y espera lanzar en una Cuba libre

Orlando “El Duque’’ Hernández nunca entendió porque no le daban más chances a Nestor Cortés. “Ese chico sabe sacar outs’’, solía decir la leyenda de la pelota cubana sobre su compatriota que lanza en la organización de los Yankees. Tres veces lo dejaron ir y tres veces lo llamaron. Eso debe significar algo en Nueva York.

Nacido en Cuba y criado en Miami, Cortés ya es una figura reconocida en la pelota invernal dominicana y poco a poco se ve el esfuerzo que ha puesto este muchacho para llegar al mejor béisbol del mundo y mantenerse. Lo suyo es un elogio a la constancia.

Ya sea con los Marineros, los Orioles o las Estrellas Orientales, Cortés lleva a donde quiera que vaya una ética de trabajo a prueba de balas, pasión e inteligencia, y una humanidad que siempre es bienvenida en cualquier equipo. De alguna manera, los Yankees han sabido reconocer esto, tres veces.

Pocos pueden decir que estuvieron tres veces con los Yankees.

“Siempre agradecido con la oportunidad que me han dado. Ha pasado tres veces como has dicho, pero siempre me reciben con los brazos abiertos y me siento muy cómodo con el equipo. Es algo especial, una experiencia única. Me siento orgulloso de ser querido’‘.

El Duque Hernández siempre hablaba bien de ti desde las Menores.

“En el 2015, cuando él trabajaba como consejero de los Yankees, siempre me daba muchos consejos y me hablaba. Cada vez que podía tiraba mi nombre en la conversación [para ser llamado al equipo grande], pero eso no estaba en sus manos. Yo, agradecido eternamente, de la ayuda que me ha dado en mi carrera’‘.

¿Cuál ha sido la clave de la permanencia?

“Creo que ha sido el control sobre mis lanzamientos. Puedo tirar la pelota en cualquier parte de la zona y eso me ha ayudado bastante’‘.

¿En algún momento creíste que no ibas a llegar, te decepcionaste?

“Nunca. Juego pelota desde los cuatro años y supe desde ese momento que esto era lo que siempre ha querido ser. Pude haber ido a la Universidad con 18 años, pero elegí ser profesional y no me arrepiento de esa decisión’‘.

También has jugado mucho pelota del Caribe.

“Esa es una experiencia que está muy cercana a la de las Grandes Ligas. Aunque no fue en mi país, pero sentí el amor y el cariño de toda la gente de la República Dominicana que siempre me apoyó y me siento eternamente agradecido con ellos’‘.

¿Cómo fue tu experiencia creciendo en Hialeah?

“Muy orgulloso de haberme criado allí. Fui a la escuela de Hialeah High. Gío González me enseñó a amar la ciudad. El también salió de Hialeah High y siempre regresaba a vernos a nosotros. Yo le veía y quería ser como él cuando creciera. Sigo siendo el mismo’‘.

¿Que significó venir a jugar a la Pequeña Habana?

“Algo increíble. Esta es mi primera vez en el terreno. Siempre he venido como fanático, pero ahora hacerlo como pelotero de los Yankees es algo tremendo para mí’‘.

Usas el pulover de Patria y Vida, ¿te gustaría lanzar en una Cuba Libre?

“Ojalá. Seguro que sí. Ese ha sido mi sueño. Tu sabes como está la cosa ahora, pero quisiera algún día poder lanzar allá