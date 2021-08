Starling quiere ser como Starling. ¿El que llegó podrá llenar espacio del que se fue de los Marlins?

Starling quiere ser como Starling. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Bryan Starling De La Cruz quiere llenar el vacío de Starling Marte y aunque son zapatos muy grandes para llenar, el recién llegado a dado indicaciones de que pudiera ser una buena adición a los Marlins.

A De La Cruz, quien llegó de Houston en el cambio que se llevó a Yimi García, los peces le van a dar todo el tiempo posible para que les demuestre su verdadero valor y por el momento ha dejado una buena impresión que podría traducirse en algún sentido de futuro.

“Cuando llegué aquí el manager me mostró el jardín derecho y me dijo que era mío si yo lo deseaba’’, reveló el dominicano. “Y yo me dije que iba a ser mío. Sé que tengo que trabajar duro para ganármelo, pero es muy bueno sentir esa confianza, al menos por estos días. Creo que puedo ser como Starling’’.

Pase lo que pase, estos días serán inolvidables para De La Cruz, quien se mantuvo siete temporadas en las Menores de los Astros y creyó que su debut en Grandes Ligas sería con el equipo que lo había firmado cuando era un muchacho en la República Dominicana.

Jamás imaginó que su debut llegaría con los Marlins, que no perdieron tiempo en probarlo y apenas llegó a Miami lo colocaron de titular en una alineación que acababa de decirle adiós a su mejor pelotero y ahora busca probar piezas para saber qué servirá y qué no para el 2022.

“Cuando debuté fue la confirmación de un sueño’’, agregó De La Cruz. “Puse rodilla en tierra antes de entrar al terreno y le di gracias a Dios. Pasé mucho tiempo en espera de este momento. Siempre supe que iba a llegar, porque sé la clase de pelotero que soy’’.

De La Cruz ya pegó su primer hit en las Mayores, tuvo su primer juego con más de un imparable, ha realizado un par de jugadas de renombre a la defensiva y ha exhibido la fuerza de su brazo con algunos disparos que han congelado a los corredores rivales en las almohadillas.

Pero todavía la muestra es pequeña y los peces continuarán evaluando el progreso de un jugador que durante toda su trayectoria en la granja de los Astros conectó para .276 y que antes de ser llamado esta temporada exhibía promedio de .324 con 12 cuadrangulares con 50 impulsadas en 66 encuentros de Triple A.

“En verdad, no puedo quejarme con la oportunidad que me están dando aquí’’, recalcó De La Cruz. “A medida de que juegue más, el equipo verá lo que soy capaz de hacer. Creo que soy un pelotero con todas las herramientas’’.

JAZZ ESTÁ DE REGRESO

Un día después de haber sido puesto en la lista de lesionados con síntomas similares a los del COVID-19, Jazz Chisholm retornó a la alineación para el tercer juego contra los Mets de Nueva York.

Ser colocado en la lista por COVID-10 no necesariamente indica que el jugador está contagiado y luego de una prueba médica negativa, el bahamés retornó a su puesto con los peces. De haber dado positivo, habría tenido que pasar por todo el protocolo sanitario con un mínimo de 10 días fuera.