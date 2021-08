Primero que nada soy receptor, pelotero de los Marlins luchará por recuperar su titularidad

orge Alfaro siempre se ha visto, se ve y se verá como un receptor. Que los Miami Marlins lo lleven por otro camino, ya esa es una historia diferente, pero el colombiano hará todo lo que esté a su alcance por mantener su puesto . DVARELA@MIAMIHERALD.COM

Jorge Alfaro siempre se ha visto, se ve y se verá como un receptor. Que la vida lo lleve por otro camino, ya esa es una historia diferente, pero el colombiano hará todo lo que esté a su alcance por mantener su puesto en la receptoría que por ahora parece en riesgo.

Poco antes del comienzo del juego ganado por los peces 5-4 sobre los Mets, el martes en la noche, el equipo anunció que Alex Jackson sería el titular detrás del plato y que Alfaro pasaría a patrullar el bosque izquierdo, una movida que en principio levantó suspicacias sobre el futuro del sudamericano.

Dos choques después, Alfaro regresó a su posición original en el éxito del jueves 4-2 sobre Nueva York, un juego donde sería vital al romper un empate a una carrera con un metrallazo al jardín central, pero quién sabe cuánto tiempo le queda como enmascarado.

“Soy un receptor, siempre lo he sido y lo seré de corazón’‘, comentó Alfaro. “Trataré de defender mi posición como sea. Eso no significa que si el equipo me coloca en otra responsabilidad no vaya a hacerlo bien. Al contrario, siempre saldré a dar el ciento por ciento, pero soy un receptor’‘.

En toda su carrera de Mayores, Alfaro había patrullado cuatro entradas en los jardines antes del martes, pero los Marlins esperan que ahora no se trate de un encuentro sino de algo más duradero, aprovechando la innegable capacidad atlética del colombiano, sobre todo su velocidad.

Por otra parte, Alfaro posee un brazo potente que serviría de luz roja a los corredores que intenten colarse en la goma y la capacidad de reacción necesaria para perseguir batazos en su zona de patrullaje, de modo que su conversión en outfielder no resulta una idea descabellada.

“Jorge es un pelotero único’’, apuntó el manager de reemplazo James Rowson. “Es muy raro encontrar un tipo atlético y que pueda jugar en tantas posiciones. Uno cree que los catchers solo pueden hacer eso, pero este es un tipo tan atlético, lo hemos visto correr, puede tirar, posee poder. Hay muchas cosas que puede hacer y ahora tiene la oportunidad de mostrarlo’’.

Tal vez los Marlins tengan razón y el cambio haría maravillas para la ofensiva de Alfaro, quien comenzó la jornada del martes con .222 de promedio y un 33 por ciento de ponches en todos sus turnos al bate, muy por debajo de lo que se esperaba de él cuando llegó de Filadelfia.

“Lo importante es mantener el enfoque y salir a hacer el trabajo de la mejor manera posible’‘, agregó Alfaro, quien enfrentaría una mayor competencia por la receptoría en estos dos últimos meses de contienda y, sin duda, en la primavera. “Este juego es muy duro y uno debe mantener la mente clara’‘.

Todavía es muy pronto para declarar a Jackson el receptor del futuro en Miami, pero el alto mando del club le dará la mayor parte del tiempo de juego en la posición para que se afiance y establezca puentes con el cuerpo de lanzadores en estos últimos dos meses de temporada.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Jackson, quien llegó desde Atlanta en el canje que se llevó a Adam Duvall, recibiría las mayores oportunidades y la decisión lleva una carga más definitiva que el nuevo hombre en plaza deberá aprovechar al máximo, si es que desea desbancar por completo a Alfaro.

“Queremos saber qué esperar de Jackson, tener una mejor idea de él como pelotero’’, apuntó la gerente general Kim Ng. “Espero que esté como receptor varios juegos en cada semana’’.