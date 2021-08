Eddy Alvarez regresa a Miami como medallista olímpico, ¿lo veremos de vuelta con los Marlins?

Eddy Alvarez sigue aferrado a los recuerdos de Tokio 2021. Para el cubanoamericano todo pasó tan rápido que en su mente reviive todo lo sucedido desde que supo que sería el abanderado de la delegación estadounidense a los Juegos Olímpicos hasta que le colgaron la medalla de plata en el pecho.

Por primera vez desde que regresara de la cita japonesa, Alvarez pisó el terreno del loanDepot park con la mente puesta en esos inolvidables días de julio, pero con la intención de volver a vestir el uniforme de los Marlins tan pronto como sea posible en esta temporada.

“Esa es la meta, jugar nuevamente para los Marlins e este año’‘, expresó Alvarez el viernes en un informal encuentro con la prensa antes del comienzo de la serie contra los Cachorros. “Pronto me uniré al equipo de Triple A y trabajaré lo más fuerte posible para ser llamado al club de Mayores’‘.

Jugar para los peces antes del fin del 2021 sería un punto culminante de una travesía mágica que comenzará hace mucho tiempo atrás entre los abundantes parques de béisbol y la única pista de patinaje en Miami, cuando Alvarez aún no se decía por algún deporte.

Solo tres personas en la historia han ganado medallas en Juegos de Invierno y Verano y como prueba de ello Alvarez trajo las preseas plateadas que ganara en Sochi 2014 y Tokio 2021, la primera con una cuarteta de relevo en patinaje de velocidad y la segunda con el equipo nacional de béisbol.

“Representar a Miami que me ha dado tanto, a mi herencia cubana de la cual me siento orgulloso y a los Estados Unidos es algo de la cual todavía no acabo de asimilar en toda su profundidad’‘, agregó Alvarez. “Trate de hacerlo con toda la mayor dignidad posible’‘.

Alvarez se convirtió en una figura de alcance mundial cuando la prensa comenzó a descubrir su historia y la de su familia que tanto sacrificó para alcanzar la libertad en los Estados Unidos para que él pudiera convertirse en un atleta olímpico de alto nivel.

Por otra parte, llegar a la escuadra nacional de patinaje de velocidad tras nacer en una ciudad que todos conocen como la Capital del Sol sería motivo más que suficiente para celebrar los logros del único hombre capaz de debutar en Grandes Ligas y sumar dos medallas en Juegos de Invierno y Verano.

“Mi familia sacrificó tanto para que yo esté en esta posición’‘, recalcó Alvarez. “Ellos han sido mi motor. Han sido muchos días de esfuerzo tremendo para respaldarme. Eso es algo que agradeceré siempre. Crecer en Miami fue lo mejor que pudo pasarme’‘.

Con todos los cambios de personal y con tantas lesiones, muy probablemente Alvarez ya habría visto acción en esta contienda, pero si existe una oportunidad para darle el homenaje que merece y como un pelotero de Grandes Ligas es ahora en Miami necesita recordar a sus fanáticos que el béisbol es capaz de ser un bálsamo en los peores momentos.

