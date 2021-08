Trevor Rogers era fuerte candidato al Novato del Año, pero este Rojo le ha tomado la delantera

si Joey Votto ha sido la presencia constante durante más de una década, Jonathan India puede ser el futuro, porque ha sido la revelación de los Rojos en este 2021 y sus chances de convertirse en el Novato del Año crecen AP

Joey Votto ha sido la cara de los Rojos durante década y media. Cerca del centenar de impulsadas y los 30 cuadrangulares, con un OPS de .944, la conversación no es cuán bueno resulta el pelotero canadiense, sino cuáles son credenciales para entrar en el Salón de la Fama después de 15 temporadas en las Mayores y una línea ofensiva por encima de .300/.400/.500.

Votto ha liderado en siete ocasiones el departamento de porcentaje de embasados en siete oportunidades y ganado un premio de Jugador Más Valioso, de modo que su nombre será valorado con fuerza una vez que le llegue el momento de aparecer en la boleta.

Pero si Votto ha sido la presencia constante durante más de una década, Jonathan India puede ser el futuro, porque ha sido la revelación de los Rojos en este 2021 y sus chances de convertirse en el Novato del Año crecen a medida de que demore el regreso de Trevor Rogers a los Marlins.

Rogers, quien ya comenzó su proceso de entrenamiento rumbo a su reinserción en la rotación de Miami, era el más fuerte candidato a ese galardón, pero ha perdido preciosas semanas por su estancia en la lista de “situaciones en la familia’‘ que India aprovechó para colarse en la conversación y, quizá, tomar la delantera.

Después del Juego de las Estrellas, nadie ponía en duda la candidatura de Rogers al premio para el mejor debutante de la contienda, porque en esa primera mitad había mostrado credenciales de talento, a pesar de ser uno de los lanzadores con peor respaldo ofensivo de su equipo.

Sin embargo, Rogers perdió las últimas dos semanas de julio y es muy probable que no regrese hasta algún momento de septiembre o quizá los peces decidan que no vale la pena traerlo de vuelta en momentos que no existe ningún motivo de peso para hacerlo.

Con premio o sin premio, Rogers ya ha demostrado su valía para el futuro de la organización, aunque un galardón de esa magnitud siempre viene bien para coronar el inicio de una carrera de Grandes Ligas, algo que le correspondería a India de continuar su buen paso.

Combo botón de muestra, el jueves India pegó un par de imparables e impulsó una carrera para que los fanáticos de Miami vieran en carne y hueso ese swing rápido y serco que le mantiene como el mejor debutante en anotadas, boletos, remolcadas, porcentaje de embasado y OPS, además de mantenerse entre los primeros en jonrones, promedio ofensivo y porcentaje de Slugging.

Para los Rojos, el desubrimiento de India es más que bienvenido ahora que el equipo batalla por apoderarse de uno de los dos comodines en la Liga Nacional, mientras los Marlins quedan resignados a esperar mejores momentos en que Rogers pueda aspirar a otro premio mayor.