Fallece por COVID-19 la madre del expelotero cubano Eriel Sánchez

La madre de Eriel Sánchez falleció el lunes a causa del COVID-19, según informó el expelotero cubano y manager actual de la novena de Sancti Spíritus en la Serie Nacional.

Ernestina “Tina’’ León Carpio murió en el hospital Hospital Camilo Cienfuegos de la provincia espirituana a donde llegó luego de pasar varios días luchando contra la enfermedad en su casa.

El exreceptor de los Gallos y la selección de Cuba compartió en las redes sociales la triste noticia.

“Hace solo una hora está terrible pandemia me ganó un juego de béisbol muy importante, juego que no supe ni como jugador ni como entrenador buscar la estrategia de revertirle el resultado. Les hablo que me quitó unas de las cosas más preciadas que se le puede quitar a un hijo, mi bendita madre, a ella las gracias por haber sido la mejor de todas las madres y no te irás porque siempre estarás en mi corazón’’, escribió Sánchez en Facebook.

Sánchez participó en 25 temporadas en la liga antillana donde bateó .297, con 2 mil 86 hits, 254 jonrones y mil 255 remolcadas. Se retiró oficialmente en el 2019.

Con el equipo nacional alcanzó el título olímpico en Atenas 2004 y fue subcampeón en Beijing cuatro años después.

Ganó una medalla de plata en el Primer Clásico Mundial de Béisbol en 2006 y participó en campeonatos mundiales, juegos panamericanos y centroamericanos.

Actualmente dirige los entrenamientos de la preselección Sub-23 que participará en el campeonato mundial de esta categoría, a celebrarse del 23 de septiembre al 2 de octubre en Sonora, México.

Cuba registró este martes un nuevo máximo diario de casos de COVID-19 con 9,907, en una jornada en la que se contaron 92 fallecimientos, según el Ministerio de Salud Pública.

La isla acumula 602,526 diagnósticos positivos y 4,710 muertes registradas desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

Con una tasa de incidencia de más de 1,200 casos por cada 100,000 habitantes en los últimos 15 días, Cuba se sitúa entre los cinco países del mundo más afectados por el coronavirus.