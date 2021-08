Cuando lanzó 100 millas se hizo un tatuaje, ¿qué hará este lanzador de los Marlins en su debut?

La primera vez que Edward Cabrera lanzó 100 millas por hora se sintió tan contento que se tatuó el hecho en el cuello. Allí puede leerse “Primera Vez, 100 MPH’’, y la fecha del 11 de julio del 2017. Pensó, entonces, que ya era un lanzador, que había llegado.

Cuán equivocado estaba el prospecto dominicano, quien debió pasar por muchas experiencias y un buen tiempo para entender que la velocidad era parte, pero no el todo de un pitcher establecido, al punto que le tomaron cuatro años más para pisar una grama de Grandes Ligas.

Clasificado como el prospecto número dos en el sistema de los Marlins, el cinco entre los serpentineros derechos y el 30 en todo el béisbol, ahora está ya con los Marlins y este miércoles se espera que debute en las Mayores frente a los Nacionales.

Empezaste a jugar béisbol a los 13 años, ¿no es tarde para un dominicano?

“Al principio no tenía mucha motivación, pero luego tuvo un primo que me llevaba al play y poco a poco me fue gustando, y ya estamos aquí gracias a Dios. Yo solamente estudiaba, no practicaba ningún otro deporte hasta que me enamoré del béisbol’’.

¿Pensabas que te iban a llamar antes del final de temporada?

“Siempre me mantuve positivo, no era que si no llegaba la oportunidad iba a bajar la cabeza. Si no llegaba, iba a trabajar fuerte para el año que viene. Nada me iba a apartar de mi meta que es seguir creciendo y desarrollándome en todos los aspectos’’.

¿Cómo quién querías ser?

“Yo he sido fanático de todo el pitcher que tira duro. Uno de mis favoritos era Yordano Ventura. Que Dios lo tenga en gloria, pude ver varios de sus juegos. Ese era mi pelotero favorito, pero todo aquel que tiraba duro, pues lo seguía. Este tatuaje de Primera Vez 100 millas Sixto Sánchez y yo nos lo hicimos el mismo día’’.

¿Qué sentiste al tirar 100 millas por hora?

“Cuando empecé la pelota profesional me puse una meta. Yo dije que cuando llegara a 100 me haría el tatuaje. Fue algo que Dios me lo dio. Cuando legué a 97 millas me dije que solo faltaban tres. Había un tiempo que solo pensaba en la velocidad, pero era algo de niño. Luego llegó un momento en que me dije, ya tiro duro, ahora debo localizar los pitcheos’’.

¿Y ahora que estás en el estadio de los Marlins, qué sientes?

“Mucho, yo antes veía a los muchachos sentado desde las gradas y ahora se me cumple un sueño que es ver desde el dugout y lanzar en el terreno’’.