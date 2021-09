Batear y lanzar bien no alcanza. El patriotismo se valoró para hacer el equipo, afirma manager de Cuba

¿Una recta patriota o un disciplinado cuadrangular puede decidir un juego de béisbol?

Parece que sí y al menos así lo piensa el manager del equipo Cuba que participará en la III Copa del Mundo Sub’23 de Béisbol, con sede en Sonora, México.

Eriel Sánchez declaró en entrevista con Cubadebate que para integrar la joven escuadra antillana no solo se tomaron en cuenta las tradicionales estadísticas de cada pelotero. Hubo otros aspectos como la disciplina y el patriotismo que pudieron dejar fuera a jugadores con mejores rendimientos.

“Lo que puedo decir sobre eso es que para confeccionar selecciones nacionales que representen a nuestro país en un evento internacional, hay muchos parámetros que medir. No solo es mirar para cuanto bateó, para cuanto lanzó, o para cuanto fildeó, hay otros aspectos como la disciplina, el patriotismo, etc. He dicho en otras entrevistas que es inconcebible que no estén ellos por su nombre y resultados, pero que revisen entonces los otros parámetros y miren en que fallaron, en que se equivocaron, y que aspectos son los que no cumplen para estar aquí. No es algo que decidimos nosotros directamente, pero hay que analizar esos otros aspectos’’, expresó Sánchez.

La respuesta del otrora receptor de los equipos Santi Spíritus y Cuba vino a colación por el cuestionamiento por parte de los aficionados en la isla de la exclusión de los pitchers Yosimar Cousín y Yunior Tur.

El santiaguero Tur fue el líder en juegos salvados con 14, tuvo efectividad de 2.11, y resultó elegido el Mejor Relevista de la 60 Serie Nacional.

Sánchez también habló de la titularidad de la segunda base del conjunto, una posición que ocupaba César Prieto que abandonó la selección mayor en mayo, pocas horas después de que pisara suelo estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Miami para participar en el Preolímpico de Béisbol de Las Américas, algo que el piloto califica como robo.

Con 22 años, el joven cienfueguero realizó en julio su primera demostración ante un club de Grandes Ligas (Astros de Houston) con la idea de exhibir sus talentos como paso previo a firmar un contrato como agente libre en la mejor pelota del mundo.

“Con respecto a la segunda base no hay ningunas dudas. Nosotros hemos tenido en Cuba siempre ese problema que nos roban los grandes peloteros, pero al faltar alguien que ocupó ese puesto en un momento determinado, siempre sale otro. A falta de un nombre siempre hay un hombre. Ahí tenemos muchachos para trabajar, son los casos de Miguel González, de Darling Jiménez, y Rodoleixis Moreno, cualquiera de los tres puede jugar esa posición sin problemas. No tenemos preocupación con eso. Esta vez tenemos jugadores de cambio, eso es algo que el año pasado no teníamos’’, comentó Sánchez.

En las próximas horas se espera el anuncio de los 24 peloteros que viajarán a tierra mexicana.

Cuba debutará ante República Dominicana el próximo 23 de septiembre en el grupo A.

El equipo jugará en la siguiente fecha ante los anfitriones mexicanos, según el calendario divulgado en el sitio web de la Confederación Mundial de Béisbol-Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

Después, se medirá con Taipei de China, el 25 de septiembre; Alemania (26) y República Checa (27).

El grupo B del torneo está compuesto por Corea del Sur, Países Bajos, Venezuela, Panamá, Nicaragua y Colombia.

Los equipos que ocupen los tres primeros lugares de cada llave avanzarán a la súper ronda que determinará los aspirantes a las medallas, mientras que los restantes disputarán la ronda de consuelo.

En la versión anterior del certamen disputado en la ciudad colombiana de Barranquilla, México venció en la final 2-1 a Japón y se proclamó campeón.