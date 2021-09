Este pelotero venezolano es el alma de los Marlins. Ahora su contrato para 2022 está casi garantizado

Miguel Rojas lo ha dejado claro una y otra vez: quiere terminar su carrera como pelotero con los Marlins.

El torpedero de 32 años y padre de dos hijos se ha convertido en el líder del club durante los últimos tres años a medida que continúa la última reconstrucción de la organización y un ejemplo para los jugadores más jóvenes sobre cómo ser un profesional.

“No me gusta mirar tan lejos hacia adelante pero al final del día tienes que estar atento a tu futuro y si realmente quieres decir algo debes asegurarte de cumplirlo’’, expresó Rojas.

“Si dices que crees en esto y quieres estar aquí, entonces por supuesto que quiero pensar en mi futuro en Miami’’.

Rojas está un paso más cerca de garantizar que regresará al menos un año más. La opción del club de $5.5 millones en su contrato para la campaña 2022 se garantizará cuando alcance 500 apariciones en el plato en esta temporada.

Con 496 apariciones hasta el miércoles, Roja debería alcanzar esa marca de 500 posiblemente tan pronto como el primer partido de la serie del viernes con los Piratas de Pittsburgh, en el loanDepot park de la Pequeña Habana..

Será un suspiro de alivio que Rojas pueda respirar, sabiendo que tiene al menos un año más garantizado.

¿Pero más allá de eso? Aún no hay nada garantizado.

“Personalmente, estamos muy emocionados de que él pueda lograrlo”, dijo el martes el gerente general de los Marlins, Kim Ng. “En términos de una extensión, probablemente no ventilaremos ninguna discusión si existe”.

Ahora, eso no significa necesariamente que los Marlins no quieran a Rojas aquí a largo plazo. Ng no habló más que cosas positivas con respecto a Rojas.

Por supuesto, está su juego en el campo. Rojas ha pasado de ser un sustituto defensivo y un jugador de utilidad al comienzo de su carrera a un campocorto de todos los días.

Batea .270 con 64 carreras anotadas, el tope de su carrera.

Tiene 29 dobles, empatado con el récord de su carrera en una temporada, y su slugging de .400 también es el más mayor en su desempeño en Grandes Ligas, sin contar el 2020 donde tuvo .496 en 40 juegos, en la contienda acortada por la pandemia.

Rojas fue finalista del Guante de Oro el año pasado y tiene las números para volver a ser contendiente este 2021.

Pero su valor como pelotero también se extiende más allá del terreno.

Por segunda temporada consecutiva, Rojas es el nominado de los Marlins al Premio Roberto Clemente que se otorga anualmente al jugador “que mejor representa el béisbol por su carácter extraordinario, su involucramiento en la comunidad, filantropía, y contribuciones positivas tanto dentro como fuera del terreno.

Rojas ayuda regularmente a la comunidad del sur de Florida, ya sea en conjunto con la Fundación Marlins o por su propia cuenta.

“Creo que Miggy es el paquete completo. Realmente lo es ”, aseguró Ng.

“Encarna todas las cosas que buscamos en un jugador para representar a la organización, el béisbol y eso es muy importante. Puedes verlo todos los días y comprenderás muy rápidamente lo que trae a la mesa. Y no se trata solo de hacer jugadas difíciles. Se trata de la consistencia que aporta, de la mentalidad, de hablar con los jugadores más jóvenes. Tiene muchas facetas que van más allá del terreno de juego’’.

Luego Ng agregó: “Si todos los jugadores tuvieran el carácter y la perspectiva de Miggy, estaríamos encantados’’.