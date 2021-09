Stanton pega otra vez jonrón, los Yankees barren a Boston y siguen en pelea por playoffs

Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, corre a la primera base después de pegar un doblete de dos carreras en el octavo inning del partido ante los Medias Rojas, el domingo 26 de septiembre de 2021, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer) Foto: AP

Aprovechando las oportunidades que los Medias Rojas le dieron al no atrapar dos batazos de foul que habrían terminado su turno al bate en el octavo episodio, Aaron Judge impulsó las carreras de la ventaja con un doblete el domingo para guiar a los Yankees a un triunfo de 6-3 sobre Boston.

Con el resultado, Nueva York concretó la barrida de una serie que le dio la vuelta a la contienda por el puesto de comodín.

Giancarlo Stanton continuó el ataque con un cuadrangular de dos carreras sobre el Monstruo Verde y hacia fuera del estadio para dar a los Yankees su sexta victoria consecutiva. Stanton, que pegó el grand slam del gane el sábado en el octavo inning, fue el autor de los tres jonrones de la serie.

Nueva York, que llegó a Boston con una desventaja de dos juegos ante los Medias Rojas, regresa a casa con una ventaja de un partido en la pelea por la sede del duelo de comodines del 5 de octubre. Boston sigue en posición de playoffs, un juego adelante de Toronto por el segundo boleto de comodines.

Después de que Boston se fue arriba 3-2 en la séptima entrada gracias a dos errores de los Yankees —un par de elevados que dejaron caer— Nueva York colocó corredores en segunda y tercera con un out antes que Judge pegara un foul que el primera base novato Bobby Dalbec no alcanzó al acercarse al dugout de los Medias Rojas. Boston tuvo una segunda oportunidad de retirar a Judge con un tiro de foul en cuenta de 1-2, pero el cátcher Christian Vázquez no pudo controlarlo.

Judge luego bateó una línea entre el jardín izquierdo y central para colocar la pizarra 4-3.

Por los Yankees, el dominicano Gary Sánchez de 4-1 con anotada. El venezolano Gleyber Torres de 3-0 con anotada. El colombiano Gio Urshela de 2-1.

Por los Medias Rojas, el mexicano Álex Verdugo de 4-2 con una anotada, al igual que el dominicano Rafael Devers. Los puertorriqueños Christian Vázquez de 3-0 con una empujada, y Enrique Hernández de 4-2. El cubano José Iglesias de 2-1 con anotada.