Un scout evalúa prospectos de los Marlins. Te sorprenderá su opinión sobre Víctor Víctor Mesa

Entonces, ¿qué talento tienen exactamente los Marlins en los niveles superiores de su sistema de Ligas Menores?

Un veterano y respetado scout de la Liga Nacional que vio una gran cantidad de partidos de Doble A Pensacola dijo que una cosa es obvia para él:

Aparte del primera base Lewin Díaz, el jardinero Jesús Sánchez y el segunda base y campocorto Jazz Chisholm, los peces “no tienen peloteros de jugar todos los días en su granja, no que yo haya visto”, expresó el cazatalentos, que no está autorizado a hablar oficialmente sobre otros equipos.

“Pero tienen suficiente pitcheo para cambiar por jugadores habituales de Grandes Ligas. Necesitan intercambiar algo de ese pitcheo para conseguir algunos tipos que puedan batear’’.

Aquí un resumen de su evaluación de los peloteros en Doble A Pensacola:

Jugadores de posición

▪ Jardinero JJ Bleday (.212, .323 de OBP, segundo en la Liga del Sur en boletos con 64, 12 jonrones y 54 impulsadas en 110 juegos.

“Los Marlins deberían estar preocupados. Tiene problemas en su swing. Mejoró hacia el final del año, pero no es un jardinero central defensivo y tiene mucho camino por recorrer con el bate.

“Cuando bateas .200 en un estadio pequeño no estás cerca para ir a Grandes Ligas. Y Pensacola tiene uno. Yo lo volvería a traer para la mitad del próximo año. No esperaría mucho en el futuro. Le dieron demasiada importancia a su buen año en Vanderbilt’’.

▪ Jardinero Peyton Burdick (.231, .376 de OBP, 23 jonrones, 52 remolcadas en 106 juegos).

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Es mejor ofensiva y defensivamente que Bleday. Me gusta la forma como juega. Lo hace duro y puede jugar el jardín central mucho mejor que Bleday. Y también puede jugar en la pradera izquierda y derecha. Se poncha demasiado [135 en 460 apariciones en el plato], pero lideró la liga en bases por bolas [76] y su OBP es bueno’’.

“Si reduce los ponches, lo cual es dudoso, podría convertirse en un jugador habitual de las Grandes Ligas. Probablemente sea un cuarto jardinero o un chico de reemplazo. Es un corredor de bases agresivo, pero a veces es muy estúpido. Prefiero tener un chico al que tengo que calmar que acelerar’’.

▪ Jardinero cubano Víctor Víctor Mesa bateó .093 (75-7).

“Él no tiene ningún potencial de Grandes Ligas para mí. Totalmente superado en este nivel’’.

Fue bajado a Clase A alta Beloit (Wisconsin) a principios de julio después de un terrible inicio en Pensacola. Allí promedió .306, con cuatro jonrones y 25 impulsadas, con 11 robos en 12 intentos en 52 partidos.

▪ El jardinero Griffin Conine (.176, 13 jonrones, 25 remolcadas en 42 juegos con 82 ponches y 12 bases por bolas en 173 apariciones al plato:

“Llama la atención de los medios porque conecta jonrones, pero es un mal bateador . Le di el beneficio de la duda por el aspecto de poder. Pero se poncha mucho. Estaba en camino de llegar a 200 ponches en esta liga y el pitcheo se pondrá más difícil a partir de aquí’’.

Antes de su ascenso a Doble A, Conine promedió .247 con 23 cuadrangulares y 59 impulsadas en 66 encuentros en Clase A alta Beloit, pero con 103 ponches en 288 apariciones en el plato.

▪ Sobre los jugadores que ha visto antes de esta temporada:

“Me gusta mucho Lewin Díaz. Muy buen defensor y será un buen bateador. Jesús Sánchez tiene un techo muy alto como todos ven ahora. José Devers [lesionado gran parte del año] parece un chico que batea, pero no es un jugador de todos los días en Grandes Ligas’’.

PITCHERS

▪ Max Meyer (6-3, 2.41, 84 hits, 40 bases por bolas y 113 ponches en 101 entradas).

“Para mí es un hombre del bullpen, no creo que aguante físicamente como abridor. Lanza muchos sliders y si se mantiene así probablemente será un tipo que necesite una cirugía del tipo Tommy John. Su bola rápida llega a 94-97 en las primeras cuatro entradas y luego cayó a los 90 en las aperturas que hizo. Trató de incorporar un cambio, pero realmente no tiene un tercer lanzamiento’’.

“Él podría ser un relevista en Grandes Ligas y tal vez un cerrador eventualmente. No me malinterpreten: me gusta el muchacho, pero creo que es más un hombre del bullpen’’ por su tamaño (6-0, 196 libras) y su dependencia del slider.

Los Marlins lo ven como titular y tuvo una muy buena primera temporada.

▪ Jake Eder tuvo efectividad de 1.77 en 15 aperturas (43 hits, 27 bases por bolas y 113 ponches en 71 entradas) antes de la cirugía de Tommy John que lo dejará fuera en 2022: “Fue el robo del draft 2020. Hicieron un trabajo fabuloso con él’’.

“Todo me impresionó antes de la lesión: su tamaño, competitividad, su talento. Simplemente fue una increíble selección de cuarta ronda. Si regresa fuerte de la cirugía tiene una oportunidad real de ser un tercer abridor para ellos’’.

▪ Edward Cabrera (0-3, 5.79 de promedio de limpias en seis aperturas con el equipo de Grandes Ligas): “Grandes cosas. Es un abridor de Grandes Ligas’’.

▪ Kyle Nicolas (3-2, 2.52 de efectividad en ocho aperturas con 50 ponches en 39 entradas): “Lo adoro. Me recuerda a Kevin Milwood [ex lanzador de los Bravos]. Podría ser uno de los mejores pitchers en la mitad de la rotación. Tiene tamaño, velocidad, una buena slider. Tiene el paquete completo’’.

▪ Zach McCambley (1-6, 5.18 de efectividad en nueve aperturas después de la promoción de Beloit; 47 ponches en 40 entradas): “Está bien, pero no es Nicolas ni Eder’’.

Optimismo de Alcántara

Hay un optimismo creciente, en ambas partes, de que los Marlins y Sandy Alcántara podrán llegar a un acuerdo por un contrato de varios años. Se han mantenido conversaciones. El derecho dominicano, que tiene efectividad de 3.09 en 32 aperturas, no es elegible para la agencia libre hasta después de la temporada 2024.

Esta historia fue publicada originalmente el 28 de septiembre de 2021 10:31 pm.