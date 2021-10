Parecía imposible, pero este lanzador de los Marlins no se irá al invierno sin una última apertura en La Pequeña Habana

La esperanza era corta, pero se convirtió en realidad. Pablo López saldrá de la lista de lesionados de 60 días para lanzar el último partido de la temporada del domingo contra los Filis

López, quien lanzó por última vez en las Grandes Ligas el 11 de julio, había estado fuera de acción por una distensión en el manguito rotador del brazo derecho desde el comienzo de la segunda mitad de la mitad.

Está programado para hacer 40-45 lanzamientos o tres entradas.

“No sabes lo importante que es para mí saber que voy a lanzar antes de que finalice la contienda’‘, comentó el serpentinero. “No sé que llegará primero, esos 45 envíos o las tres entradas, pero créeme que me voy a disfrutar cada uno de esos lanzamientos’‘.

Ni el mismo López estaba seguro de volver a lanzar en la temporada, especialmente luego de que la rehabilitación inicial de López se retrasara como medida de precaución el 21 de agosto después de solo una apertura con el Triple-A Jacksonville.

Eventualmente se recuperó lo suficiente para lanzar 31 lanzamientos en dos entradas para el conjunto Jumbo Shrimp el jueves pasado. López se reincorporó al club de pelota en St. Petersburg, lanzando una sesión de bullpen de 21 lanzamientos el domingo en el Tropicana Field.

“Al principio la rehabilitación no fue nada bien, pero luego el cuerpo fue respondiendo de mejor manera’‘, agregó López. “Nos hemos asegurado de no dejar nada a la casualidad y de que mi cuerpo llegue al domingo de la mejor manera posible’‘.

El martes, López completó una sesión de bullpen de 40-45 lanzamientos en el Citi Field con bateadores simulando enfrentamientos. Los Marlins habían querido que apareciera en otra salida a nivel de Ligas Menores, pero Jacksonville estaba fuera de accion hasta el miércoles. La alternativa era lanzar una práctica de bateo en vivo en el Citi Field, pero el clima no ayudó.

“No tuvimos tiempo suficiente para hacer una preparación completa como la que normalmente atraviesas como titular, así que se me pasó por la cabeza, pero hemos tenido mucha buena comunicación”, dijo López. “Creo que la comunicación ha sido clave, dar retroalimentación, ellos dar retroalimentación sobre cómo creen que me veo. Tengo que ser muy honesto con cómo estoy reaccionando y cómo me siento, así que creo que solo me comunico adelante a diario lo hizo posible, y estoy muy feliz por eso “.

Sin duda, López tiene un historial de lesiones en el hombro derecho, pero los Marlins le siguen contemplando como un pilar del futuro para formar un formidable trío con Sandy Alcantara y Trevor Rogers.

“Me hace realmente feliz y me da mucha tranquilidad”, dijo López. “Eso me ayudaría a entrar en la temporada muerta sin pensar que los entrenamientos de primavera del próximo año solo tendrán un signo de interrogación. Me hará sentir que puedo pasar por una temporada muerta normal’‘.