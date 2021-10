Espero pronto estar en Miami y darle un alivio a la afición cubana. ¿Cuándo sería el debut de Víctor Mesa Jr.?

Víctor Mesa Jr. va por buen camino. El menor de los dos hermanos fue elegido el Jugador Más Valioso de la Clase A en la Liga del Sureste con el equipo de los Hammerheads de Jupiter al liderar al club en varias categorías

Víctor Mesa Jr. va por buen camino. El menor de los dos hermanos fue elegido el Jugador Más Valioso de la Clase A en la Liga del Sureste con el equipo de los Hammerheads de Jupiter al liderar al club en varias categorías ofensivas: promedio, impulsadas y dobles, además de ser el mejor del circuito en triples e imparables.

Mesa, quien junto con su hermano Víctor Víctor Mesa firmó con los Marlins en octubre de 2018, completó su segunda temporada profesional con promedio de .266, 21 dobles, 11 triples, cinco cuadrangulares y 71 carreras remolcadas, además de robar 12 almohadillas.

De acuerdo con MLB Pipeline, a Mesa -de 20 años de edad- le tomará todavía algún tiempo para llegar a las Grandes Ligas, porque ese sitio especializado de béisbol proyecta que su primera oportunidad de ser llamado a la MLB será en 2023, pero él no se desespera.

Segunda temporada en las Menores y segundo MVP

“Para mí esto significa mucho, es un verdadero honor. Hace un año y algo te dije que me gustaría estar de vuelta en esta parque con otro premio. Gracias a Dios se me cumplió gracias a mi familia y a todos los que me han apoyado. La meta es estar aquí otro año y el otro, hasta llegar a las Grandes Ligas’‘.

¿Cual fue el principal cambio entre la Clase de Novato y la A?

“En la Clase de Novatos cometes muchos errores, los pitchers no tienen tanto control de la zona. Ciertamente, al principio de esta temporada comencé muy desajustado, pero gracias a Dios fui haciendo los ajustes a medida que avanzó el campeonato y pude levantar y ahí están los resultados’‘.

¿Cómo ves el tema de ser el mejor del equipo?

“Es algo que me emociona. Solo pocos estamos repitiendo en este momento. Los Marlins están reconociendo mi esfuerzo y ven mi progreso. Eso me obliga a seguir trabajando para que esos resultados que tengo ahora se vayan incrementando con el tiempo’‘.

¿Qué esperas en el 2022, Clase A Avanzada, Doble A?

“Uno nunca sabe, el propósito es entrenar fuerte todo el año. Ahora mismo vamos a trabajar muy duro en el invierno, quiero ponerme más fuerte, como debe ser. Luego el terreno hablará. No soy quién para decir donde debo estar. Voy a dar lo mejor de mí y que los resultados me lleven a donde pueda llegar’‘.

Perdiste el 2020 debido al COVID-19, ¿te afectó eso de alguna manera?

“El año del COVID fue difícil para todos los jugadores de Ligas Menores. Eso nos atrasó a todos, pero me mantuve entrenando todo el tiempo. No había otra cosa que hacer. Había momentos en que me preguntaba, ¿de nuevo tengo que entrenar? Tienes que estar fuerte mentalmente, porque tu cuerpo lo que pide es juego. Gracias a Dios vamos a tener un año normal’‘.

Si cierras los ojos y sueñas, ¿cuándo te ves en este terreno jugando?

“Que yo te diga eso, sería incierto. La verdad no sé cuando. Creo que depende de mí, pero en mí no está la última decisión. Obviamente, me falta un camino por recorrer en las Menores, eso no es un secreto. Falta mucho por madurar, pero espero pronto estar aquí y darle un alivió a la afición cubana’‘.

¿Cuánto te presiona ser el hijo de Víctor Mesa?

“Gracias a Dios, eso nunca me ha presionado. Por el contrario, siempre me ha gustado una persona que me presione, en este casi mi papá. Hay veces que le digo, ‘coño, llévame suave’. Pero a la larga eso me ayuda y que me dice lo estoy haciendo bien o mal’‘.

