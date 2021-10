‘Quieren desmoralizar al béisbol cubano’: Así respondió la prensa oficialista a la fuga de los peloteros

La prensa oficialista cubana comentó este martes que los peloteros cubanos que participaron en el Mundial Sub-23 fueron víctimas de asedio, odio y tentaciones por personas que quieren desmoralizar el béisbol cubano.

“No es nuevo que las salidas de los conjuntos cubanos a los eventos internacionales están matizadas por una alta dosis de odio y tentaciones, que llevan a la incitación para que deserten y de esta manera desmoralizar uno de los logros de la Revolución: el deporte y particularmente el béisbol”, escribió en un artículo el periodista oficialista de Radio Rebelde, Guillermo Rodríguez Hidalgo.

De acuerdo con la nota, ese tipo de personas que intentan desestabilizar el “pasatiempo nacional”, no persiguen a los llamados “talentos”, sino a cualquiera que está dispuesto a traicionar al colectivo.

Luis Daniel del Risco, quien estuvo al frente de la delegación reconoció a través de Radio Rebelde que se realizó un golpe blando en contra del seleccionado cubano con el objetivo de debilitarlos, pero, aún así, finalizaron con “un meritorio cuarto puesto”.

“Se montó perfectamente este tema de como dañar al equipo Cuba. Se hizo un trabajo bien pensado para tratar de amedrentar a los muchachos y buscar la manera de que desertaran”, comentó Del Risco.

“Quieren desmoralizar al béisbol cubano, se han propuesto que no avance. Los que se quedaron hicieron un papel digno y lucharon hasta el último momento por la medalla de bronce, por lo tanto, consideramos que fue una actuación digna”, añadió.

El lanzador pinareño Frank Abel Álvarez también comentó a la prensa oficialista que tanto a él como a otros muchos los trataron de convencer para que abandonaran el equipo.

“Esperábamos encontrarnos con ese escenario, pero no de una manera tan fuerte, es duro levantarse y ver que un compañero tuyo no está. Las personas que hicieron eso fueron muy injustas, porque destruyeron un equipo de pelota que fue muy compacto a ese certamen”, dijo Álvarez.

“Cada decisión que tomaban nuestros compañeros nos dolía mucho. Tuvimos que afrontar esa constante agresión que para nada fue física”, comentó el lanzador Jonathan Carbó.

De acuerdo con la nota, otro de los asediados fue el toletero avileño Yuddiel González, quien fue pieza clave en el aspecto ofensiva en los partidos contra Taipéi de China y Panamá.

“Yo no sabía ni cómo accedían a mí número telefónico, me escribían mensajes de que me esperaban en tal lugar. En Obregón en el Hotel donde estábamos en el lobby se nos acercaban para que nos fuéramos con ellos”, expuso el deportista.

El redactor de la nota culpó por lo acontecido a la administración del presidente Donald Trump por haber congelado el acuerdo entre la Federación Cubana y las Grandes Ligas, y concluyó diciendo de que en el caso que no se hubiesen cerrado las negociaciones entre ambos países “los (peloteros cubanos) que realmente tienen calidad tendrían la posibilidad de probarse de manera ordenada y segura en el mejor béisbol del mundo, sin la necesidad de abandonar una delegación y menos aún, renunciar a ser cubanos”.

Esta historia fue publicada originalmente el 6 de octubre de 2021 5:22 pm.