Boxeador cubano dice haber visto el rostro del nocaut escrito en la cara de su oponente

Yunier Dorticós ha visto algo familiar en Mateusz Masternak. El crucero cubano se encuentra en Orlando para su pelea de sábado en la Súper Serie Mundial de Boxeo y está llamando la atención como uno de los veteranos que sobreviven de la primera edición.

¿Qué ha visto Dorticós?

“Cuando miro a Masternak, ya estoy viendo a un hombre con el nocaut escrito en la cara’’, afirmó el guerrero de las 200 libras. “Créanme, el nocaut viene. Voy a noquear a todos los que se pongan delante de mí en esta temporada’’.

Dorticós noqueó a todos los que encontró delante de él en la edición inicial de la Súper Serie Mundial y a la mayoría de todos sus oponentes, hasta que chocó en semifinales contra el ruso Murat Gassiev.

Aunque Dorticós erró el plan de pelea contra Gassiev y cayó en los asaltos finales, se ganó el respeto y el reconocimiento de la afición mundial por su entrega y estilo de pelea.

El combate contra Masternak este 20 de octubre en Orlando reviste una importancia especial, pues es la llave que abre elcamino para enfrentar en la siguiente ronda al estadounidense Andrew Tabiti, vencedor del ruso Ruslan Fayfer en el programa efectuado hace una semana en Ekaterinburgo.

“Masternak dice tener un plan contra mí, pero voy a ver qué es lo que se trae entre manos’’, afirmó Dorticós. “Me he preparado mejor que en el 2017, me encuentro en mejor forma. No habrá manera en que pueda ganarme’’.

A pesar de las cuatro derrotas en su récord, Masternak acumula una vasta experiencia como guerrero profesional con dos victorias importantes en su trayectoria sobre Ismayl Sillah y Youri Kalenga, este último un rival que sostuvo un gran choque ganado por Dorticós.

Con 49 nocauts entre ambos, muchos consideran que el encuentro entre el cubano y el polaco puede ser la tormenta perfecta para iniciar la segunda edición de la Súper Serie en las 200 libras.

“Dorticós es un buen boxeador, viene de la buena escuela cubana de boxeo y posee un golpe fuerte’’, apuntó Masternak. “En Polonia es conocido y valorado por sus grandes peleas, por su triunfo sobre Kudryashov y por su corazón en la pelea contra Gassiev’’.

Dorticós (22-1, 21 KO) es el favorito para superar en los cuartos de finales al polaco Masternak (41-4, 28 KO), pero está tomando todas las precauciones para llegar a la final de esta segunda edición.

“Regresé a esta segunda edición para probarle al mundo que mi único deseo es convertirme en el mejor crucero del mundo’’, afirmó Dorticós. “Conquistar el trofeo Muhamad Alí será uno de los grandes logros de mi carrera. Ya aprendí mi lección con Gassiev. Ahora todo será muy diferente’’.