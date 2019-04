Posible pelea entre Yuriorkis Gamboa y Gervonta Davis despierta mucho interés

SE MENCIONA la posibilidad de que Yuriorkis Gamboa enfrente a Gervonta Davis en julio.

Yuriorkis Gambos vs. Gervonta Davis por ahora es una posibilidad, pero el solo hecho de mencionarla la convierte en una pelea apetecible para millones de aficionados al boxeo.

Uno de los sitios más respetados del pugilismo profesional, Boxingscene.com publicó que varias fuentes señalaban al cubano Gamboa como un fuerte candidato para enfrentar el 27 de julio al campeón de las 130 libras en Baltimore por la pantalla de SHOWTIME.

Sin embargo, fuentes cercanas a Gamboa apuntaban que la situación aún no estaba clara y que sería apresurado asegurar que este combate contra Davis se daría en los próximos meses.

“A mi me gustaría que Gamboa se midiera a otro rival primero, aunque sea fuerte, y luego aceptar un reto contra Davis’’, apuntó una persona de la industria del boxeo. “En un principio no se manejaba el nombre de Davis, sino el de otro púgil. Esto me toma un poco por sorpresa’’.

Lo cierto es que desde que Gamboa se unió a Premier Boxing Champions el nombre de Davis (21-0, 20 KO) siempre estuvo en el panorama, junto a los de Leo Santa Cruz y Gary Russell Jr.

Luis de Cubas Jr., uno de los ejecuivos de PBC, quien trabajó duro para lograr el pacto, había comentado sobre la posibilidad de poner a combatir a Gamboa (29-2, 17 KO) en algún punto del verano para luego acercarlo a una pelea de mayor importancia.

“Gamboa posee una reputación, un historial’’, indicó De Cubas en febrero. “Ahora no voy a afirmar que peleará contra este o aquel, pero a un boxeador de su estirpe no le faltarán rivales que quieran subir a un ring para medirse contra uno de los grandes. ¿Davis? Es posible’’.

Ante el mexicano Miguel Beltrán Jr. el pasado noviembre en Miami, Gamboa demostró que aún posee cualidades para vencer a oponentes de nivel y a ratos exhibió la velocidad de piernas y manos que le convirtieron en un favorito de aficionados y expertos.

Pero Davis es un animal diferente, un hombre mucho más joven y fuerte con esa rara combinación de fuerza y habilidades, además de estar fuertemente respaldado por Floyd Mayweather Jr.

Hace solo unos días que Gamboa regresó de Cuba y comenzó a entrenar a las órdenes del profesor Pedro Roque en Miami y estaba en el proceso de análisis de sus futuros oponentes.

A pesar de todo, la posibilidad de este choque despierta interés, si no es para este verano, para más adelante en la temporada.