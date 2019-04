Si Luis Ortiz no puede, otro cubano se ilusiona con el chance de pelear con Joshua

FRANK SANCHEZ entrena en Miami para lo que pueda venir en el futuro.

La pregunta tuvo el efecto de un corrientazo en Frank Sánchez. ¿Te interesaría pelear contra Anthony Joshua? Pero le intrigó más la próxima sugerencia: “existe una posibilidad’’.

El pesado cubano todavía está esperando noticia de las negociaciones de sus managers con Eddie Hearn, pero el hecho de que su nombre se arroje dentro del torrente de aspirantes a combatir con el hombre que posee tres fajas del orbe en la división máxima, ha levantado el ánimo de Sánchez.

“Yo estoy listo para pelear con Joshua y no solo para enfrentarlo, sino para ganarle’’, afirmó Sánchez desde su gimnasio en Miami. “Mi carrera amateur y profesional avalan lo que digo. No he dejado de entrenar un día. De aquí al 1 de junio estaré en mejor forma’’.

Sánchez no habla sin algún tipo de base. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Erislandy Savón perdió por un punto (17-16) ante el eventual campeón de la cita británica, nada más y nada menos que Joshua, quien comenzó su leyenda.

En par de ocasiones Sánchez venció a al sobrino de Félix Savón para convertirse en el número uno de Cuba, pero nunca lo tomaron en cuenta para los eventos importantes como los Juegos de Río de Janeiro 2016, donde Erislandy obtubo el bronce.

“Por eso me fui de Cuba, era el mejor y me ignoraban’’, afirmó Sánchez. “Si Savón le dio guerra a Joshua, lo habría ganado al inglés. Como creo que puedo hacerlo ahora. Joshua es fuerte y pega duro, pero es lento. Yo tengo más boxeo que él’’.

Tras debutar como profesional en el 2017, Sánchez ha ganado nueve de sus 11 combates por la vía del nocaut, la mayoría en el peso crucero, aunque ya posee experiencia en la categoría de más de 200 libras.

Sabe que su chance de enfrentar a Joshua es lejano, porque son muchos los gigantes que están tocando a la puerta del manager del inglés Eddie Hearn para ofrecer su candidatura a una pelea que tendrá lugar en el legendario Madison Square Garden.

Joshua iba a medirse contra Jarrell Miller, pero este echó por la borda la bolsa de su vida -$4.8 millones, más un porcentaje del PPV en Inglaterra- al dar positivo a una prueba de dopaje el martes en la noche que obligó a la Comisión Atlética de Nueva York a cancelar su licencia de boxeador.

Hearn había revelado que el también cubano Luis Ortiz estaba en lo alto de la lista de aspirantes y era el favorito de Joshua, pero luego informó que el equipo del King Kong rechazaba la posibilidad por el poco tiempo de preparación.

De acuerdo con Hearn, la búsqueda de un nuevo rival continúa.

“Conmigo no van a perder el tiempo, ya estoy mental y físicamente preparado’’, agregó Sánchez. “Aquí en Miami hay otro cubano que desea subir al ring contra el campeón’’.