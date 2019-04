Ofertas humillantes echan por tierra posibilidad de pelea entre el cubano Luis Ortiz y Anthony Joshua

Borren el nombre de Luis Ortiz en la lista de Joshua De acuerdo con una fuente cercana a Luis Ortiz, Eddie Hearn nunca negoció en buena fue con los representantes del gigante de Camagüey y no encontraron un punto de conveniencia para todas las partes en el apartado económico. Up Next × SHARE COPY LINK De acuerdo con una fuente cercana a Luis Ortiz, Eddie Hearn nunca negoció en buena fue con los representantes del gigante de Camagüey y no encontraron un punto de conveniencia para todas las partes en el apartado económico.

Ya pueden tachar el nombre de Luis Ortiz de la lista de aspirantes para Anthony Joshua. Miembros del equipo del pesado de Cuba confirmaron el fin de las negociaciones con Eddie Hearn, el hombre que cuida de la carrera del campeón inglés.

De acuerdo con una fuente cercana a Ortiz, Hearn nunca negoció en buena fue con los representantes del gigante de Camagüey y no encontraron un punto de conveniencia para todas las partes en el apartado económico, aunque las cifras nunca fueron reveladas.

Jorge Carmenate, promotor de Ortiz, fue más categórico en declaraciones a Boxingscen.com al señalar a Hearn como el responsable de que los intercambios no llegaran a ninguna parte.





“Después de cinco días de mi…, declinamos todas las pobres ofertas de Hearn y nos cansamos de sus juegos’’, apuntó Carmenate. “Sé la magnitud de esta pelea. No iba a dejar que Hearn me acorralara, especialmente cuando sé que necesitan de Luis. ¿A quién más van a encontrar para pelear y a quién el público quiere pagar para ver?’’.

Desde que el martes pasado se supiera que Jarrell Miller falló varias pruebas de dopaje, muchos boxeadores del peso pesado ofrecieron su candidatura para enfrentarse a Joshua el 1 de junio en la pelea estelar de DAZN en el Madison Square Garden.

De acuerdo con reportes, Miller tenía previsto ganar la bolsa de su vida: $4.8 millones garantizados, más un por ciento del PPV que generara en el Reino Unido la transmisión de la televisora Sky Sports, lo que pudría llegar a $7 millones, o quizá un poco más.

Tanto Joshua como Hearn indicaron en ese momento que Ortiz era el número uno en la lista de candidatos, que con el cubano se podía organizar el mejor combate posible, pero las negociaciones apenas levantaron vuelo y el equipo del cubano consideró que los ofrecimientos no eran dignos del choque.

“A mí me gusta Joshua’’, agregó Carmenate. “Quiero que le vaya bien, pero no me entiendo con Hearn. Es un mentiroso. Ya cerré mis tratos con él. Hearn es un chiste, que vaya aprovecharse de otro boxeador en poco tiempo. Ya terminé con sus juegos. Mi peleador es uno de los tres mejores tres pesados. Trátenlo como tal’’.

En el equipo de Ortiz están esperanzados de que tras el combate entre Deontay Wilder y Dominic Breazeale se produzca la revancha contra el campeón del Consejo Mundial del Boxeo.