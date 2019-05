Una historia olvidada en Miami: Raúl Pinzón y su ‘grito de independencia’ ante Canelo Álvarez

El colombiano Raúl Pinzón (izq.) en su pelea con el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 5 de diciembre de 2008 en Miami. Foto: mpsportsimages.com

El 5 de diciembre de 2008 es una fecha que Raúl Pinzón no olvida con facilidad. A pesar de que han pasado casi 11 años desde el momento en que se enfrentó al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en su mente están intactos todos los recuerdos de dicha pelea, una de las más relevantes durante su carrera como boxeador profesional.

En conversación con Boxeo de Colombia, el peleador recordó los momentos previos a este duelo, el primero y único que un colombiano ha disputado con la estrella mexicana.

En su relato, Pinzón aseguró que viajó a Estados Unidos como “gancho ciego”, teniendo en cuenta que no conocía detalles sobre su rival, un joven Canelo Álvarez que se abría paso en el mundo del boxeo.

‘El Tendero’, como era conocido en su época de peleador, reconoce que la promesa económica fue el aliciente que lo llevó a actuar en este duelo, para el cual se preparó por menos de dos meses.

“En el boxeo colombiano, muchos deportistas actúan por la necesidad. No tener continuidad ni patrocinio conllevan a que cuando le ofrezcan una pelea y le digan que le van a dar 2 mil o 3 mil dólares, tomen una actitud diferente”, asegura con cierto dejo de reflexión en su voz.

En esos momentos de su carrera, Pinzón se abría paso en las 154 libras. Sin embargo, una llamada le brindó la posibilidad de participar en este duelo, el cual estaba pactado en las 147 libras, reto que aceptó sin mayor problema.

“Me habían ofrecido la pelea en una categoría en la que ya había actuado. Yo estaba en los 154 libras y bajé a las 147 libras, pero fue una pelea para la que tuve una buena preparación. El profesor Gerardo me motivó para esta pelea”, agregó.

Así, con la maleta llena de ilusiones llegó a territorio estadounidense. Al momento de aterrizar, empezó a tener conciencia de la relevancia del duelo que disputaría.

“Yo no conocía nada de mi rival y su trayectoria. Todas esas cosas me enteré cuando llegué a los Estados Unidos, cuando entré al hotel entendí la magnitud de lo que iba a ser esa pelea”, explicó.

Al final, el Miccosukee Indian Gaming Resort de Miami (Florida) fue testigo de este duelo, que finalizó con victoria del mexicano en el primer round, quedándose con el cetro Fedecentro de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En ese duelo, ‘Canelo’ hizo gala de su potente zurda, al punto de propinarle un golpe en el rostro a Pinzón, quien emitió un profundo grito, muy parecido al que los mexicanos celebran este fin de semana y que les brindó la independencia del yugo español.

“Recuerdo que, en medio de la pelea, ‘Canelo’ me hizo una finta con la izquierda, yo giro hacia la derecha de él y vuelve a hacer una finta. Yo me voy a la izquierda y cuando me pega, traté de salir y el golpe fue entre el tabique y los ojos. El grito no sé qué pasó, qué sucedió. Yo aún no sé qué pasó, yo traté de entrar en la pelea pero aún estaba insconciente. Yo no recuerdo haber gritado”, referenció.

Nuevo comienzo

Pinzón aún no se desprende del boxeo. Con los conocimientos que acumuló durante su carrera profesional se aventuró a convertirse en entrenador y el pasado fin de semana tuvo su debut, en la cartelera que se cumplió en Galapa.

“Fue una sensación interesante, entre ganas de pelear y brindarles el conocimiento que tengo para que salieran vencedores. En esta ocasión pude ver la pelea desde otro ángulo, una perspectiva diferente. Sigo con ganas de seguir trabajando con el boxeo”, dijo.

Asimismo, Pinzón cuenta con una academia en la que forma a varios jóvenes, a quienes espera convertir en campeones nacionales y mundiales.

Este arduo trabajo lo realiza con las “uñas”, por lo que ha estado en busca de apoyo por parte de su ex contrincante, quien ahora brilla en los más importantes escenarios deportivos del mundo.

“Una vez le envíe un saludo por las redes sociales. Espero que me conteste para decirle que tengo un club y podría apadrinarme varios niños para su formación. El boxeo de elite lo vemos como algo inalcanzable por el tipo de personas que dirigen el boxeo en nuestro país”, puntualizó.